Пляжный волейбол и йога на сапбордах: программа мероприятий на набережной Казанки

Предстоящим летом в Казани запланирована большая программа на набережной Казанки в рамках Стратегии развития реки. События анонсировала и. о. руководителя Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова.

Программа будет посвящена четырем основным направлениям: активация территории «Голубых озер», «Экологические практики, инициативы на воде, поддержка сообществ Казани.

В этом летнем сезоне будет запущена бесплатная лаборатория «Горожанин-ученый», в парке «Манзара» с ВК «Зенит» откроется площадка по пляжному волейболу, продолжится развитие сообщества любителей игры в петанк.

«Также в рамках Стратегии развития Казанки продолжим говорить о ценности реки в городе. Для желающих буджет организован сплав с очисткой русла реки и йога на сап-бордах», — отметила Латыпова.

На деловом понедельнике она также рассказала о новых активностях в парках и скверах Казани. Предполагаются различные мероприятия от помощи бездомным животным до встречи закатов.