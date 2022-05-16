Стендапы, собаководство и встречи заката: лето в парках Казани пройдет в новом формате

В обновленном формате казанцы и гости татарстанской столицы встретят предстоящий летний сезон в городских парках и скверах. Новые активности затронут самые разные сферы: от помощи бездомным животным до вечеринок под открытым небом и сансет-сессий при встрече летнего заката. Об этом на деловом понедельнике рассказала и. о. руководителя Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова.

Она отметила, что в общественных пространствах Казани стартовал летний сезон, который продлится до конца сентября. С каждым годом парки все больше притягивают горожан и туристов.

«В майские праздники в 14 парках Казани прошло более 20 мероприятий, которые посетили свыше 15 тыс. человек», - сообщила докладчица.

Она добавила, что ежегодно в парках Казани внедряются новые форматы активностей. Предстоящее лето не станет исключением.

«В мае мы запускаем школу начинающего собаковода. В течение летнего сезона в парке Черное озеро и Горкинско-Ометьевском лесу пройдут смены школы в формате лекций и мастер-классов от кинологов и зоопсихологов. Параллельно в парках продолжатся акции "Дай лапу", где каждый сможет подарить дом четвероногому другу», - отметила Латыпова.

Еще одна новация парковых активностей будет связана с концепцией бережливого потребления.

«В небольших районных парках пройдет серия свопов, участники которых смогут обмениваться ненужными им вещами: одеждой, книгами, домашними растениями. Первый парковый своп уже прошел 8 мая на бульваре по ул. Фучика. Его посетили более 300 человек», - рассказала Айгуль Латыпова.

По ее словам, 10-го июля впервые состоится вечер стендапа в парке Черное озеро, где жители не только смогут посмотреть выступления комиков, но и попробовать свои силы в этой роли.

«Этим летом мы приглашаем всех желающих встречать закаты в рамках серии мероприятий "Сансеты". На самых красивых площадках набережной реки Казанки, центра семьи «Казан», Черного озера и пляжа озера «Комсомольское» во время закатов планируется проводить мероприятия разных форматов», - заключила Айгуль Латыпова.

Также по-новому этим летом заработает участок набережной под мостом Миллениум. В июле здесь пройдет вечеринка под открытым небом с участием независимого музыкального арт-пространства. В программе – ди-джей сеты и фудкорт.

В обновленном формате с мая по сентябрь в 5 общественных пространствах города состоится 6 мероприятий в рамках проекта на татарском языке «Хәрәкәттә – бәрәкәт», включающего спортивные и творческие занятия.

