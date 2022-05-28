Пляж Зеленодольска подготовят для отдыха маломобильных туристов

К предстоящему купальному сезону на пляже Зеленодольска появятся новые элементы благоустройства: доступная среда для маломобильных граждан, детские и спортивные площадки, настил для настольных игр и мастер-классов, точка проката пляжного инвентаря, водные аттракционы, летний кинотеатр, кафе и многое другое. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Зеленодольского района РТ.

Сегодня глава города и района Михаил Афанасьев встретился с инвестором Александром Хегаем. Афанасьев отметил, что проект пляжа очень интересен, власти намерены развивать доступную среду для жителей и гостей Зеленодольска на этой территории. «Кроме того, исходя из предпочтений горожан, мы готовим много сюрпризов, которые будут востребованы отдыхающими всех возрастов», — отметил мэр.

В обсуждении принял участие главный архитектор города Элио Фиорини, который внес свои предложения по развитию пляжной инфраструктуры.

В администрации добавили, что Виктор Шестаков, который возглавляет город Сарапул в Республике Удмуртия, на недавней встрече с Афанасьевым заметил, что хочет перенять опыт обустройства городского пляжа в Зеленодольске при реорганизации общественного пространства в Сарапуле.

Ранее «Татар-информ» перечислил пляжи Татарстана, где готовятся принять отдыхающих.