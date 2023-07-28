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Общество 28 июля 2023 14:52

Пляж в Менделеевске оборудуют дорожками из северной лиственницы

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Пляж в Менделеевске оборудуют дорожками из северной лиственницы

Настилы для дорожек на будущем пляже в Менделеевске сделают из северной лиственницы – крепкого и твердого дерева. В данный момент рабочие монтируют настилы из лиственницы по готовому каркасу.

«Первая очередь — в активной стадии. Выполнена планировка, все земляные работы, подземные коммуникации, фундаменты, септик», — рассказал «Татар-информу» начальник Управления инвестиционного и инфраструктурного развития Юнэс Готин.

На пляже также уже выложена дорожка из плитки, а также завершено щебенение дороги к пляжу.

По словам собеседника агентства, до конца августа планируется установка малых архитектурных форм, биотуалета, медицинского пункта. Сдача объекта запланирована на начало сентября.

Благоустраивать первый в Менделеевске пляж будут в несколько этапов: в первую очередь вложат 70 млн рублей и реализуют в 2023 году. Обустройство объекта проводится благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда».

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по инициативе Президента России Владимира Путина.

Фото, видео: пресс-служба Менделеевского района РТ

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#национальные проекты
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