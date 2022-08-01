Пляж, барбекю и конный манеж: в Нурлате готовится к открытию парк «Кондурча»

В Нурлате завершаются работы по благоустройству второй очереди парка «Кондурча» — победителя Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений 2020 года. Основная идея проекта в том, чтобы превратить парк в своеобразный «мост» между двумя частями города: Верхним и Нижним Нурлатом. Об этом «Татар-информу» рассказали в Фонде «Институт развития городов РТ».

Парк «Кондурча» стал первым объектом благоустройства, который посетил в этом строительном сезоне Президент Татарстана Рустам Минниханов. О том, какие работы по преображению территории были проделаны, и что еще предстоит завершить до конца лета, в минувшее воскресенье ему рассказала куратор программ развития городской среды в Татарстане Наиля Зиннатуллина.

По ее словам, сейчас «Кондурча» становится новым центром общественной жизни — это место отдыха для местных жителей и туристов, а также пространство взаимодействия с природой.

Проект реализуется уже два года. В первый год работ помимо благоустройства было изменено русло реки, а также подкорректирован ландшафт берегов: они стали более пологими, а пляж — безопасным.

До начала работ территория пустовала, на ней отсутствовала инфраструктура, не было функциональной наполненности. Несмотря на это, место пользовалось популярностью у жителей, и они приходили сюда устраивать пикники и купаться. Однако из-за того, что не было создано подходящих условий для безопасного отдыха, здесь происходили несчастные случаи. Река Кондурча сама по себе была загрязненной с резкими перепадами рельефа вдоль берегов. Так была сформулирована основная цель проекта: сделать территорию безопаснее и доступнее, сохранив при этом природный ландшафт местности.

До благоустройства здесь были проведены масштабные работы по мелиорации: русло Кондурчи расчистили и спрямили, а на ее правом притоке устроили пять перепадных сооружений. Берега реки укрепили и сделали их более пологими. В результате всех работ ширина реки в некоторых участках увеличилась вдвое.

Сегодня парк оборудован пляжем, здесь есть раздевалки, душевые, лежаки, смотровая площадка, пирс, теневые навесы, а также волейбольная площадка. На пляжной зоне предусмотрены все необходимые сервисы: от туалета с комнатой матери и ребенка до точек, где можно выпить прохладительные напитки и полноценно перекусить.

Также на территории парка появились сцена, амфитеатр и пергола, и открылся конный манеж. На территории организовали зону для воркаута, зону для йоги и детские площадки как для самых маленьких, так и для подростков в возрасте до 14 лет. Теперь здесь есть четыре зоны барбекю с беседками, а также работает аренда сапбордов и катамаранов.

На 2023 год в парке запланирована реализация III очереди благоустройства. Какие работы она будет в себя включать, будет понятно по итогам этого летнего сезона. Для жителей Нурлата запустят опрос в социальных сетях, где они смогут поделиться мнением о том, какую инфраструктуру им кажется важным добавить в «Кондурче» в будущем году.

Благоустройство II очереди реализовано в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Как уточнили «Татар-информу» в фонде, на обустройство парка «Кондурча» было направлено 100 млн рублей. На первую очередь – 70 млн рублей и 29,6 млн рублей на 2022 год.

Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

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