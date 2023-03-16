Плов, сладости и народные игры: в Челнах с размахом отметят «Навруз»

18 марта в парке Победы в Набережных Челнах с размахом отметят межнациональный праздник «Навруз». Начало мероприятия запланировано на полдень. Об этом сообщила директор Дома дружбы народов «Родник» Ландыш Ишалина.

Гостей праздника ждут национальные танцы и народные игры, а также выступление творческих коллективов и солистов национальных общин Дома дружбы народов.

«В эту субботу приглашаем в парк Победы на праздник „Навруз“. Здесь будут угощать пловом, восточными сладостями, будет работать выставка декоративно-прикладного искусства», — рассказала Ландыш Ишалина.

У тюркских народностей это очень важный и значимый праздник, хранящий в себе множество обрядов и обычаев, связанных с природой и силами огня и земли, культом начала жизни.

Навруз, который переводится с фарси как «новый день» и символизирует начало новой жизни, — один из самых древних праздников на Земле — его отмечали еще в VII веке до нашей эры. В дни праздника принято ходить друг к другу в гости, преподносить подарки родственникам и близким. Считается, чем щедрее пройдет праздник, тем благополучнее будет предстоящий год.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани «Навруз» отметят на Ипподроме 19 марта. Гостей ждет Фестиваль плова, а также один из главных атрибутов — cумаляк из пророщенных зерен пшeницы, который готовится в течение суток до начала прaздника.