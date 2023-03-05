На Казанском ипподроме 19 марта отметят Науруз

Фото: пресс-служба Минкультуры РТ.

19 марта на Казанском ипподроме состоится республиканский праздник Науруз — новый год у тюркских и иранских народов. Азербайджанцы, афганистанцы, башкиры, казахи, киргизы, дагестанцы, таджики, турки, туркмены, узбеки и представители других национальностей представят многообразие культур и традиций своих народов, передает пресс-служба Минкультуры РТ.

На главной сцене состоится концертная программа с участием коллективов национально-культурных объединений Ассамблеи народов Татарстана, на других площадках — народные игры и забавы, победители в которых получат призы.

Будет организован «Фестиваль плова», где с помощью народного голосования определят лучший рецепт и повара — мастера приготовления восточного угощения.

Гости смогут попробовать один из главных атрибутов Науруза — сумаляк из пророщенных зерен пшеницы, который готовится в течение суток до начала праздника.

Лучшие представительницы национальных общин на конкурсе красоты и таланта «Науруз гузэлэ» продемонстрируют свои таланты и национальные костюмы. Кроме того, во второй раз в истории праздника в Татарстане пройдет «Науруз батыры».