Плов, попкорн и качели: в Елабуге пройдет семейный праздник в честь Курбан-байрама

Завтра, 28 июня, по случаю празднования Курбан-байрама местный мухтасибат организует для жителей Елабуги семейный праздник. Об этом сообщает пресс-служба администрации Елабужского района.

Праздничные мероприятия пройдут на территории одного из самых популярных общественных пространств города – «Гуляй парка». Гости мероприятия смогут принять участие в традиционном конкурсе хадисов. Также в программе — различные мастер-классы и игры.

В качестве угощения взрослым и малышам будут предложены душистый плов, сладкая вата и попкорн. Самые маленькие гости проведут время на батутных площадках.

Временем гает-намаза в Елабуге определены 4 часа утра.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 28 июня официально объявлен в Татарстане выходным днем.