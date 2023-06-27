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Плов, попкорн и качели: в Елабуге пройдет семейный праздник в честь Курбан-байрама
Завтра, 28 июня, по случаю празднования Курбан-байрама местный мухтасибат организует для жителей Елабуги семейный праздник. Об этом сообщает пресс-служба администрации Елабужского района.
Праздничные мероприятия пройдут на территории одного из самых популярных общественных пространств города – «Гуляй парка». Гости мероприятия смогут принять участие в традиционном конкурсе хадисов. Также в программе — различные мастер-классы и игры.
В качестве угощения взрослым и малышам будут предложены душистый плов, сладкая вата и попкорн. Самые маленькие гости проведут время на батутных площадках.
Временем гает-намаза в Елабуге определены 4 часа утра.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что 28 июня официально объявлен в Татарстане выходным днем.
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