Площадку вокруг ТЦ «Кольцо» в Казани оградили плитами – в мэрии города назвали причину

Территорию вокруг торгового центра «Кольцо» в Казани вновь оградили с помощью искусственных сооружений: вокруг здания установили каменные плиты и разложили мешки с насыпью. Собственник ТЦ вынужден идти на такой шаг, чтобы защитить здание центра от затопления при плохой погоде, объяснили представители мэрии горожанам в соцсетях.

Фото из соцсетей

Подобные ограждения вокруг ТЦ «Кольцо» устанавливаются уже не первый год, пожаловались жители города.

«Как сообщает районная администрация, в связи с тем, что инженерные коммуникации города по улицам Пушкина, Петербургская в районе ТРК Кольцо не справляются с потоками воды при осадках, – объяснили сотрудники администрации. – Торговый центр вынужден прибегать к таким способам защиты от подтопления своих помещений».

Горожан призвали отнестись с пониманием к временным неудобствам для пешеходов.

Напомним, в июне «Татар-информ» сообщил о завершении подготовки к реконструкции здания ТЦ «Кольцо». Власти города отмечали, что сейчас проходят кадастровые и земельные мероприятия для запуска финального этапа работ, провести которые планировалось еще в 2018 году.