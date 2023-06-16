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Площадку для «Книга-феста» в парке ЖК «Салават Купере» обустроят за 280 тыс. рублей
22 июля в новом парке жилого массива «Салават Купере» проведут «Книга-фест». Для мероприятия планируется арендовать комплект мебели на 280 тыс. рублей, следует из документов, размещенных на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает Нацбиблиотека РТ, которая планирует арендовать 20 столов, 140 стульев и 20 навесов – водонепроницаемых тентов красного цвета с УФ-защитой. Исполнителю предстоит доставка мебели до места проведения фестиваля до 9.00 и вывоз – после 22.00.
Выбрать поставщика мебели планируется до конца июня.
Напомним, вторая, последняя очередь парка в ЖК «Салват Купере» площадью в 6 га открылась в октябре прошлого года на улице Наиля Юсупова. Первая очередь парка была благоустроена в 2021 году. Для проведения мероприятий на территории парка предусмотрена культурная зона.
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