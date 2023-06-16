Площадку для «Книга-феста» в парке ЖК «Салават Купере» обустроят за 280 тыс. рублей

22 июля в новом парке жилого массива «Салават Купере» проведут «Книга-фест». Для мероприятия планируется арендовать комплект мебели на 280 тыс. рублей, следует из документов, размещенных на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает Нацбиблиотека РТ, которая планирует арендовать 20 столов, 140 стульев и 20 навесов – водонепроницаемых тентов красного цвета с УФ-защитой. Исполнителю предстоит доставка мебели до места проведения фестиваля до 9.00 и вывоз – после 22.00.

Выбрать поставщика мебели планируется до конца июня.

Напомним, вторая, последняя очередь парка в ЖК «Салват Купере» площадью в 6 га открылась в октябре прошлого года на улице Наиля Юсупова. Первая очередь парка была благоустроена в 2021 году. Для проведения мероприятий на территории парка предусмотрена культурная зона.