Экстрим-площадка и озеро: Рустам Минниханов посетил новый парк в «Салават Купере»

Новое общественное пространство в казанском жилом массиве «Салават Купере» посетил сегодня Президент Татарстана. Он оценил масштаб проведенных работ, а также пообщался с жителями района. Как парк изменил культурный облик комплекса – в фоторепортаже «Татар-информа».

Знакомство с новым общественным пространством для Президента РТ Рустама Минниханова началось с экскурсии. Он осмотрел экстрим-зону для скейтбордистов, рассчитанную как на начинающих, так и на профессиональных спортсменов. Также руководитель Татарстана оценил многофункциональную спортивную площадку с уличными грушами, шведскими стенками и гимнастическими кольцами.

«Проектная численность населения 50 тыс. человек, и уже сейчас больше половины заселено в квартиры, поэтому для жителей особенно необходимо пространство для прогулок и активного отдыха. А это, напомню, первый парк на территории комплекса “Салават Купере”», – отметила в ходе экскурсии архитектор Карина Давлетьянова.

Далее Президент РТ посетил центральную площадь. Именно на ней в будущем будут проходить главные локальные праздники микрорайона, начиная от Нового года, заканчивая празднованием Днем защиты детей. Кроме того, здесь планируется проведение выставок и фестивалей.

«Здесь установлена универсальная конструкция – кольцо с гирляндами. Зимой к ней можно крепить праздничный шатер, а в остальные времена года использовать для открытых выставок и кинопоказов», – рассказала Карина Давлетьянова.

Она отметила, что для мероприятий на территории парка также предусмотрен и культурный центр. По ее словам, главная идея заключается в том, чтобы у жителей появилось свое пространство, где они могли бы не только общаться, но и культурно обогащаться и заниматься своим хобби. На базе центра планируется открыть прокат инвентаря, кофейню и мастерскую, где будут проходить мастер-классы.

В жилом комплексе проживает почти 30 тыс. людей, в том числе дети и подростки. Специально для них была создана детская зона с несколькими тематическими площадками. Среди них – акустическая зона для изучения природы звука, пространство для игры в настольный теннис, а также площадка с лабиринтом «улитка», которая подойдет для ребят с особенностями развития.

«Новый парк нам очень нравится, впервые вижу пространство, которое будет интересно и ребенку, и взрослому – здесь есть и пруд, детские и спортивные площадки, я даже видела столы, где можно сыграть в настольные игры. Думаю, буду приходить сюда с внуками если не каждый день, то точно несколько раз в неделю», – подчеркнула жительница комплекса Роза Ахметова.

Помимо спортивной и детской площадок был создан пруд с фонтаном. Для этого было полностью восстановлено дно озера. Архитекторы отметили, что применяли технологию, схожую с экореабилитацией Лебяжьих озер. Также архитекторы уделили внимание и озеленению парка – было высажено более тысячи декоративных и очищающих растений, а также установлены скворечники и кормушки на деревьях.

Не оставили без внимания и собаководов – на территории парка появилась площадка для выгула любимых питомцев. Оборудование в ней идеально вписывается в ландшафт и концепцию парка.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»