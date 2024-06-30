Более 12 тыс. человек отпраздновали День молодежи в Нижнекамске

Фото: пресс-служба администрации Нижнекамского района

Участие в праздновании Дня молодежи в Нижнекамске приняли более 12 тысяч человек. Мероприятия, приуроченные к празднику, проводились в городе с самого утра до поздней ночи. Ярким завершением этого дня стал праздничный салют, рассказали в администрации Нижнекамского района.

На Солнечной поляне и в экстрим-парке «Айда» для гостей проводили занятия по йоге, мастер-класс по арт-терапии. На территории экстрим-парка для детей организовали тренировку по паркуру, а ребята постарше смогли проверить свою ловкость в соревнованиях по экстремальным видам спорта. Также на площадке состоялся второй открытый фестиваль боевых искусств.

Вечером эстафету приняла набережная Красного Ключа. Здесь развернулись площадки от предприятий города, на которых проводились различные соревнования и мастер-классы.

С приветствием к собравшимся обратился глава Нижнекамского района Рамиль Муллин.

«Нижнекамск всегда был городом молодых, я надеюсь, он таким и останется. Его когда-то построили молодые амбициозные ребята, и вы сегодня наследники тех амбиций, которые делают наш город еще лучше», — подчеркнул он.

Затем мэр Нижнекамска вручил благодарственные письма самым активным руководителям и работникам молодежной сферы.

Продолжили праздник выступления местных и приглашенных артистов. Так, на сцену вышла MARI M, вокальное трио «Юки», TATAR & BARA. Хедлайнером праздника стал AMCHI.