Площадь пожара в нижнекамском цеху достигла несколько сотен квадратных метров

Площадь пожара в цеху по выделению каучуков в промзоне Нижнекамска достигла нескольких сотен квадратных метров, согласно информации представителя «Нижнекамскнефтехима».

Пожарные локализовали возгорание в 16.04, как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Очаг возгорания находится в здании, площадью 5000 квадратных метров, спецслужбы вместе с пожарной службой предприятие продолжают тушение. Более точная площадь возгорания устанавливается.