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Ру Тат
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Происшествия
12 декабря 2022  17:35
Павел Климчак

Площадь пожара в нижнекамском цеху достигла несколько сотен квадратных метров

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Площадь пожара в нижнекамском цеху достигла несколько сотен квадратных метров

Площадь пожара в цеху по выделению каучуков в промзоне Нижнекамска достигла нескольких сотен квадратных метров, согласно информации представителя «Нижнекамскнефтехима».

Пожарные локализовали возгорание в 16.04, как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Очаг возгорания находится в здании, площадью 5000 квадратных метров, спецслужбы вместе с пожарной службой предприятие продолжают тушение. Более точная площадь возгорания устанавливается.

#пожар #промзона нижнекамска
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