В промзоне Нижнекамска произошел пожар в цеху по выделению каучуков

Сегодня в 14.38 по номеру вызова пожарной охраны 101 поступило сообщение о том, что в здании цеха по выделению каучуков в промзоне Нижнекамска началось возгорание.

На место быстро прибыли пожарные, они уже приступили к тушению возгорания. Из здания цеха самостоятельно вышли 72 человека. Предварительно, никто не пострадал.

Площадь пожара и подробности случившегося устанавливаются, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.