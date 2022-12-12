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Ру Тат
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Происшествия
12 декабря 2022  15:18
Павел Климчак

В промзоне Нижнекамска произошел пожар в цеху по выделению каучуков

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В промзоне Нижнекамска произошел пожар в цеху по выделению каучуков

Сегодня в 14.38 по номеру вызова пожарной охраны 101 поступило сообщение о том, что в здании цеха по выделению каучуков в промзоне Нижнекамска началось возгорание.

На место быстро прибыли пожарные, они уже приступили к тушению возгорания. Из здания цеха самостоятельно вышли 72 человека. Предварительно, никто не пострадал.

Площадь пожара и подробности случившегося устанавливаются, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#пожар #цех #нижнекамск
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