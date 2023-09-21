Площадь пожара в автосалоне в Казани составила 150 квадратных метров, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Ранее мы опубликовали видео пожара, который случился в трехэтажном здании «Диалог авто» на Горьковском шоссе.

На месте работали 6 пожарных автоцистерн и 25 огнеборцев. В 12:01 пожар был локализован, в 12:10 –ликвидировано открытое горение на кровле.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В результате происшествия никто не пострадал. Специалисты устанавливают причину возгорания.