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Площадь пожара в автосалоне в Казани составила 150 квадратных метров
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Площадь пожара в автосалоне в Казани составила 150 квадратных метров, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Ранее мы опубликовали видео пожара, который случился в трехэтажном здании «Диалог авто» на Горьковском шоссе.
На месте работали 6 пожарных автоцистерн и 25 огнеборцев. В 12:01 пожар был локализован, в 12:10 –ликвидировано открытое горение на кровле.
В результате происшествия никто не пострадал. Специалисты устанавливают причину возгорания.
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