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Видео: В Казани на Горьковском шоссе загорелся автосалон
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Сегодня в социальных сетях опубликовали видео, на котором запечатлен столб дыма, поднимающийся от одного из зданий на Горьковском шоссе.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, пожар случился в здании №47к1.
По предварительным данным, загорелась обшивка автосалона «Диалог авто».
Отмечается, что у здания три этажа, людей из него эвакуировали.
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