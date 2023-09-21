Видео: В Казани на Горьковском шоссе загорелся автосалон

Сегодня в социальных сетях опубликовали видео, на котором запечатлен столб дыма, поднимающийся от одного из зданий на Горьковском шоссе.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, пожар случился в здании №47к1.

По предварительным данным, загорелась обшивка автосалона «Диалог авто».

Отмечается, что у здания три этажа, людей из него эвакуировали.