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Площадь пожара на Восстания в Казани достигла 750 «квадратов»
Площадь пожара в здании делового центра на улице Восстания в Казани достигла 750 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России.
«На улице Восстания горит мансарда административного здания на 750 квадратных метрах», – говорится в сообщении.
Ранее мы рассказывали, что мансардный этаж делового центра загорелся на улице Восстания в Казани. Люди эвакуировались самостоятельно. Предварительно, пострадавших нет.
UPD(15.38) Пожар локализован. Тушение продолжают более 80 специалистов и 14 единиц техники.
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