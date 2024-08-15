news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 15 августа 2024 15:25

Площадь пожара на Восстания в Казани достигла 750 «квадратов»

Скопировать ссылку

Площадь пожара в здании делового центра на улице Восстания в Казани достигла 750 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России.

«На улице Восстания горит мансарда административного здания на 750 квадратных метрах», – говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали, что мансардный этаж делового центра загорелся на улице Восстания в Казани. Люди эвакуировались самостоятельно. Предварительно, пострадавших нет.

UPD(15.38) Пожар локализован. Тушение продолжают более 80 специалистов и 14 единиц техники.

#пожар в казани
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100