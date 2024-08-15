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Происшествия 15 августа 2024 14:06

На Восстания в Казани загорелось здание делового центра

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Мансардный этаж делового центра загорелся на улице Восстания в Казани. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в 13:25. Сотрудники делового центра эвакуировались до приезда пожарных.

В настоящее время на месте работают огнеборцы. Площадь пожара уточняется. В результате никто не пострадал.

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