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На Восстания в Казани загорелось здание делового центра
Мансардный этаж делового центра загорелся на улице Восстания в Казани. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в 13:25. Сотрудники делового центра эвакуировались до приезда пожарных.
В настоящее время на месте работают огнеборцы. Площадь пожара уточняется. В результате никто не пострадал.
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