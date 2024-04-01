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Площадь пожара на территории завода в Екатеринбурге достигла 4 тысяч «квадратов»
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Площадь возгорания в Екатеринбурге достигла 4 тысяч квадратных метров, передает РИА Новости.
Выяснилось, что на территории Уралмашзавода в Екатеринбурге загорелся цех. Горит кровля цеха. Сведений о пострадавших на данный момент нет.
Ранее «Татар-информ» публиковал видео, на котором видны огромные клубы дыма.
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