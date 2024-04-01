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Происшествия 1 апреля 2024 12:59

Видео: В Екатеринбурге загорелась кровля здания предприятия

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Кровля цеха загорелась в Екатеринбурге, данных о пострадавших не поступало. Об этом РИА Новости сообщили в ГУ МЧС. Огромные клубы дыма видны на видео пожара.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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