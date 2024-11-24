«Плодитесь и размножайтесь»: батюшка о чайлдфри, абортах, ЭКО и суррогатном материнстве

Александр Ермолин ответил на вопросы о беременности и рождении детей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Татар-информ» продолжает цикл видеоподкастов «Кофе с батюшкой» и «Батюшка против» на православные темы. В прошлом выпуске мы рассказывали о язычестве в православии на примере святого места под Казанью Анисьины грядки. В этот раз руководитель миссионерского отдела Казанской епархии в подкасте «Батюшка против» рассказывает об отношении Церкви к беременности от донора, ЭКО и другим современным способам стать родителями, а также о том, как выбрать ребенку имя, и о приметах, связанных с появлением на свет нового человека.

«Церковь не поддерживает отказ от деторождения, если это не связано со здоровьем»

Как Церковь относится к чайлдфри?

Священное Писание нас призывает к тому, чтобы люди населяли землю. Господь говорит человеку: «Плодитесь и размножайтесь». Есть прекрасный документ, на который я всегда ссылаюсь, – «Основы социальной концепции Русской православной церкви». Это ответ Церкви на основные вопросы современности: про человека, про отношения с государством, про отношения со СМИ, про общество, про биоэтику, про семью и так далее.

Социальная концепция говорит, что Церковь не поддерживает отказ от деторождения, если это связано с какими-то эгоистическими убеждениями. То есть если человек не заводит детей не потому, что у него не получается по здоровью, а потому, что он хочет жить ради самого себя, то Церковь эту позицию не поддерживает.

Насколько я понимаю, чайлдфри – это идеология, согласно которой люди осознанно отказываются от рождения детей из своих эгоистических соображений. Соответственно, Церковь это не поддерживает.

Как Церковь относится к экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО)?

В «Основах социальной концепции Русской православной церкви» говорится, что Церковь не поддерживает ЭКО потому, что при проведении этой процедуры образуются «лишние» эмбрионы. Создают несколько эмбрионов, а право на жизнь дают только одному или двум. Остается только надеяться, что в будущем технологии шагнут вперед и будет создаваться только нужное количество эмбрионов. Очень кощунственно, когда делают «запасных» детей, но в итоге только одному из них дают возможность дальше жить.

Церковь предлагает человеку либо принять свою бездетность как особый дар Божий – положение, в которое Господь тебя призвал. Либо можно реализовывать свои родительские чувства с другим ребенком – усыновить или взять под опеку. Тем более если у вас есть такая потребность. Но если человек уже сделал ЭКО, нужно с ним пообщаться, объяснить ему, что божественный замысел был немного другой, объяснить ему позицию Церкви.

Ни в коем случае не надо отталкивать человека от Церкви, не надо думать, что мы скажем: «Мы против этой процедуры и поэтому всех, кто это сделал, мы не любим». Так думать не нужно.

Фото: © «Татар-информ»

«Использование донора спермы или донора яйцеклетки разрушает целостность семьи»

Ваше отношение к банку спермы?

«Основы социальной концепции» говорят, что Церковь не против искусственного оплодотворения. Если не получается зачать ребенка естественным путем, то можно прибегнуть к современным медицинским способам. То есть если мама и папа состоят в браке и не возникает третьей стороны – донора, суррогатной матери. Важно, чтобы целостность семьи не нарушалась, а вот использование донора спермы или донора яйцеклетки эту целостность разрушает. Получается, что женщина рожает от совершенно неизвестного ей мужчины. Я не могу это понять. Так же, как и не могу понять некоторых мужчин, случаи с которыми прогремели в СМИ, которые предлагали женщинам оплодотвориться от них. Это какая-то странная тенденция. Некоторых нобелевских лауреатов просили тоже сдать свой биоматериал с теми же целями. Но вопрос – сыграют ли эти талантливые гены свою роль без воспитания отца?

Грех ли одинокой женщине заводить детей?

Это рассуждение из категории «рожу для себя». Давайте все-таки для себя делать какие-то добрые христианские поступки. Апостолы четко говорят, что нам с вами нужно жить либо в браке, либо некой такой девственной жизнью. А когда люди говорят: «Ну, я живу не в браке, значит, я живу для себя», – это не то, не об этом говорит Священное Писание. Если человек живет один, он не должен занимать такую эгоистическую позицию. Он должен совершать христианские поступки.

Как Церковь относится к суррогатному материнству?

Суррогатное материнство – это очень плохо. По своей сути женщина предоставляет свое тело в аренду и ничем не отличается от женщин древнейшей неблагочестивой профессии. Это одна из форм продажи своего тела, или даже получается рабство: она вынашивает ребенка, а потом – отдает.

Можно ли до 40 дней показывать новорожденного чужим людям?

Это распространенное суеверие. Есть люди, которые считают, что если новорожденного ребенка показать чужим людям, то его можно сглазить. Важно помнить, что православные не верят ни в порчу, ни в сглаз. Я считаю, что детей можно показывать всем, кто помыл руки и не может заразить ребенка.

Нужно ли на 40-й день пяточки обмывать?

Вообще 40 дней – это время, когда можно совершить Таинство Крещения. Кто-то совершает на восьмой день, но чаще именно на 40-й день. Суеверные люди вокруг этой даты выстраивают какие-то свои странные суеверия.

Фото: © «Татар-информ»

«Ежегодно в России совершается намного больше абортов, чем количество убитых царем Иродом младенцев»

Каково отношение Церкви к аборту?

Аборт однозначно является грехом, потому что это – убийство. Если Господь дал этому человеку зачаться, соответственно, он хочет, чтобы он родился.

Нужно отметить, что у аборта мужское лицо: мужчина либо молча согласен, либо активно согласен, либо настаивает на этой позиции. К сожалению, таких случаев очень много в России. Это огромная комплексная проблема, которая связана не только с материальными причинами, эта проблема в голове у человека. Зачастую он не понимает, для чего ему вообще нужны дети и почему он должен отказываться от каких-то благ ради этого и на три-четыре года выпасть из общественной жизни.

В Священном Писании мы видим, что царь Ирод хотел убить богомладенца Христа и приказал убить 14 тысяч младенцев. Это звучит ужасно, но по статистике ежегодно в России совершается намного больше абортов. Ирод вошел в историю как один из самых чудовищных диктаторов. Получается, то, что он сделал, наш народ делает коллективно за несколько дней.

Как правильно молиться за рождение детей и облегчение родов?

Самый главный пример для нас – Богородица, которая принесла нашему миру спасение. Мы не случайно называем ее новой Евой, так как из-за греха прародителей грех вошел в мир, люди были изгнаны из рая и Богородица своим согласием стать Божьей Матерью помогла миру нашему спасением. Дева Мария – прекрасный пример беременности, родов и всего прекрасного, что связанно с материнством. Поэтому именно Богородице молятся о зачатии и благополучных родах.

Также молятся святым и праведным Иоакиму и Анне, родителям Богородицы, которые тоже получили чадо в преклонном возрасте. Можно молиться разным святым – Кириллу и Марии Радонежским, родителям Сергия Радонежского. Петру и Февронии Муромским, кстати, они были бездетными. Это пример семьи, которая показала пример верности друг другу.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Имя – это не просто звук»

Как выбрать имя ребенку?

Имя ребенку дается в честь святого. Например, если человека назвали в честь Пантелеймона – это святой милостивый врач, или Лукой – был и апостол Лука, и Лука Крымский – великий врач, то понятно, что человека призывают к какому-то служению, милосердию. Или, например, Александр Невский – великий воин, правитель, который нашел возможность спасти страну. Поэтому когда мы называем ребенка в честь святого, важно понимать, что в будущем он должен знать житие своего святого и стараться подражать его жизни.

Есть разные принципы – иногда человека называют по святцам. Вот родился он 1 января – это день памяти святого Вонифатия, который боролся с пьянством. К слову, символично, что именно 1 января его вспоминают. По тому же принципу дают имя при Крещении. Если имени крещаемого нет в святцах, то нужно придумать для крещения другое. Только не надо придумывать никаких тайных имен. Иногда ко мне приходят на беседу перед Крещением и говорят, что ребенка зовут Константин, а его хотят крестить Дмитрием. Начинаешь спрашивать, для чего это, выясняется, что родители боятся, что его сглазят и наведут порчу. Естественно, мы так не делаем – даем имя при Крещении по святцам или созвучное.

Бывает, что родители молились Святой Матроне о рождении ребенка, а когда дочь родилась, назвали ее Матроной.

Я бы не стал называть ребенка именем, которого нет в Святцах. Иначе какому святому будет подражать человек? Кто-то может сказать: «Тогда подражайте Богу», но мы не достойны такого великого подражания. Также я бы не стал называть ребенка цифрами, как это сделал один известный человек. Как ребенка вообще звать тогда?

Я бы не стал называть именами, которые вызывают плохие ассоциации, либо именами, которые будут звучать неблагозвучно в нашем мире. Чтобы человеку не стыдно было называть свое имя. Имя – это не просто звук, это действительно призыв повторить жизнь того святого, в честь которого ты назван.

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Свои вопросы на тему православия оставляйте в окне под текстом – отец Александр даст на них подробные ответы в следующих выпусках видеоподкастов «Кофе с батюшкой» или «Батюшка против» на сайте «Татар-информа».

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