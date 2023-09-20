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Руc Тат
Происшествия 20 сентября 2023 12:01

Плита обрушилась на спасателей, пытавшихся спасти людей из разрушенного дома в Балашихе

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Плита обрушилась на спасателей, которые работали над вызволением людей из-под завалов в доме в Балашихе, где прогремел взрыв газа, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, некоторых из спасателей вытащили и передали врачам.

Между тем, по информации ТАСС, число погибших в результате взрыва увеличилось до четырех человек.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня утром в доме на Октябрьской улице прогремел взрыв, обрушивший третий, четвертый и пятый этажи. Повреждения получили около десяти квартир.

#взрыв газа #подмосковье
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