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Плита обрушилась на спасателей, пытавшихся спасти людей из разрушенного дома в Балашихе
Плита обрушилась на спасателей, которые работали над вызволением людей из-под завалов в доме в Балашихе, где прогремел взрыв газа, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, некоторых из спасателей вытащили и передали врачам.
Между тем, по информации ТАСС, число погибших в результате взрыва увеличилось до четырех человек.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня утром в доме на Октябрьской улице прогремел взрыв, обрушивший третий, четвертый и пятый этажи. Повреждения получили около десяти квартир.
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