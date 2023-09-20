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Один человек, предварительно, погиб при взрыве газа в подмосковной Балашихе
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По предварительной информации в результате взрыва газа в подмосковной Балашихе погиб один человек, сообщает РИА Новости.
Два человека получили травмы, еще два – находятся под завалами, сообщает агентство.
Напомним, сегодня утром в доме на Октябрьской улице прогремел взрыв, обрушивший третий, четвертый и пятый этажи. Повреждения получили около десяти квартир.
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