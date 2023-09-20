news_header_top_970_100
Руc Тат
Происшествия 20 сентября 2023 09:40

Один человек, предварительно, погиб при взрыве газа в подмосковной Балашихе

Скопировать ссылку

По предварительной информации в результате взрыва газа в подмосковной Балашихе погиб один человек, сообщает РИА Новости.

Два человека получили травмы, еще два – находятся под завалами, сообщает агентство.

Напомним, сегодня утром в доме на Октябрьской улице прогремел взрыв, обрушивший третий, четвертый и пятый этажи. Повреждения получили около десяти квартир.

#подмосковье #взрыв газа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2