Один человек, предварительно, погиб при взрыве газа в подмосковной Балашихе

По предварительной информации в результате взрыва газа в подмосковной Балашихе погиб один человек, сообщает РИА Новости.

Два человека получили травмы, еще два – находятся под завалами, сообщает агентство.

Напомним, сегодня утром в доме на Октябрьской улице прогремел взрыв, обрушивший третий, четвертый и пятый этажи. Повреждения получили около десяти квартир.