Пленный солдат ВСУ рассказал, что Киев скрывает информацию о погибших военных
Украинское командование скрывает сведения о погибших солдатах, чтобы не выплачивать компенсации их семьям. Об этом РИА Новости рассказал военнослужащий 25-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александр Барлян, находящийся в ЛНР.
«Меня наша бригада подала как минимум как без вести пропавшего, чтобы не выплачивать компенсацию, – пояснил солдат. – Я знаю случаи, где тяжело доказать, что ты пропал в боевых действиях, а не просто покинул часть, и компенсации не выплачиваются, если ты без вести пропавший».
По его словам, даже если военнослужащий был официально похоронен, его родственники не всегда могут получить денежную компенсацию.
«Потери большие, и денег на всех просто не хватит», – объяснил Барлян.
Согласно украинскому законодательству, за гибель военнослужащего государство должно выплатить его семье 15 млн гривен.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.