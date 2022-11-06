Пленный солдат ВСУ рассказал, что Киев скрывает информацию о погибших военных

Украинское командование скрывает сведения о погибших солдатах, чтобы не выплачивать компенсации их семьям. Об этом РИА Новости рассказал военнослужащий 25-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александр Барлян, находящийся в ЛНР.

«Меня наша бригада подала как минимум как без вести пропавшего, чтобы не выплачивать компенсацию, – пояснил солдат. – Я знаю случаи, где тяжело доказать, что ты пропал в боевых действиях, а не просто покинул часть, и компенсации не выплачиваются, если ты без вести пропавший».

По его словам, даже если военнослужащий был официально похоронен, его родственники не всегда могут получить денежную компенсацию.

«Потери большие, и денег на всех просто не хватит», – объяснил Барлян.

Согласно украинскому законодательству, за гибель военнослужащего государство должно выплатить его семье 15 млн гривен.

«И то это будет не рядовой солдат, а капитан, майор, которого случайно убили. Такие взрослые дядьки не бегают по полям с автоматом в болоте, они где-то сидят за 50 километров на 22-й линии обороны. Семья простого солдата — вряд ли. Ну, может, какую-то компенсацию и получат, например, две зарплаты, но 15 миллионов вряд ли», — рассуждает Барлян.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.