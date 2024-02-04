Пленные ВСУ о жестокости украинцев к бойцам ВС РФ: «По интернету нам это не показывают»

«Мы не в курсе, как «наши» поступают с вашими пленными. Ни по интернету нам не показывают, ни говорит никто». Об этом заявил один из пленных ВСУ, которых бойцы интербригады «Пятнашка» взяли под Авдеевкой. Кадры с речью украинского военнослужащего появились в телеграм-канале российского военкора Павла Кукушкина.

В ответ на такое признание военный корреспондент Елена Соколова показала пленным кадры, на которых показаны пленные ВС РФ.

«Мы отправили всех розовеньких, наеденных, переодетых, красивых. Нам вернули всех избитых, израненных. Одному помощь не оказывали шесть дней, у него ранение в спину. Там уже все загноилось. Весь избитый, заикаится. Пацаны, которые из «пятерки» были, у двоих зубов нет – их выбили», – комментирует отснятое видео военкор.

При этом Соколова подчеркнула, что в таком состояние возвращается каждый российский военный, независимо от украинского подразделения.

Напомним, четверых пленных ВСУ, по словам одного из них, атаковали украинские дроны, после захвата позиций российскими бойцами. У одного из них – ранение в ногу. В итоге медик «Пятнашки» оказал пострадавшему медицинскую помощь.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.