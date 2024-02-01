«Новые гости»: бойцы интербригады «Пятнашка» показали новых пленных, взятых под Авдеевкой

Очередную партию пленных, взятых при штурме позиций у города Авдеевка, показали бойцы интернациональной бригады «Пятнашка». Соответствующее видео опубликовал в своем телеграм-канале российский военкор Павел Кукушкин.

«Новые “гости” - пленные, только что взятые при штурмах Авдеевки бойцами Интербригады “Пятнашка”! Первым делом – медицинская помощь!», – прокомментировал запись журналист.

На кадрах четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины. Один из них ранен в ногу, именно ему оказывает медицинскую помощь медик «Пятнашки». По словам пленного, их атаковали украинские дроны, после захвата позиций российскими бойцами.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.