Бойцы интербригады «Пятнашка» дали пообщаться пленным ВСУ со своими близкими. Кадрами с разговорами украинских военнослужащих поделился военкор Павел Кукушкин в своем телеграм-канале.

Автор поста отметил, что в «Пятнашке» таких «гостей» лечат, кормят, одевают и позволяют сообщить родным, что с ними всё в порядке.

«За человечность мы и ведём эту борьбу», - написал Кукушкин.

На опубликованном видео четверо военнослужащих подтвердили своим родным, что с ними всё хорошо, они все живы и здоровы.

«Всё будет, как должно быть!», - сказал во время разговора один из пленных ВСУ.

Напомним, пленных солдат ВСУ взяли под Авдеевкой. Раненным военнослужащим медик «Пятнашки» оказал необходимую медпомощь. При этом о жестокости сослуживцев по отношению к бойцам ВС РФ украинским военнослужащим ничего не известно:

«По интернету нам это не показывают, не говорит никто», – сказал один из пленных.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.