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Пленарное заседание форума «РОСТКИ» будет транслироваться онлайн
Пленарное заседание проходящего в Казани российско-китайского форума «Ростки» будет транслироваться онлайн.
Мероприятие под названием «Россия — Китай: экономическое сближение, крупные проекты, инфраструктурные перспективы» начнется в 15 часов. Его можно будет посмотреть по ссылке.
Предполагается, что в пленарном заседании форума примут участие министр экономического развития РФ Максим Решетников и Раис РТ Рустам Минниханов.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Минниханов предложил дату для проведения в столице Татарстана второго форума «РОСТКИ».
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