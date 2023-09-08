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Руc Тат
Экономика 8 сентября 2023 12:32

Пленарное заседание форума «РОСТКИ» будет транслироваться онлайн

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Пленарное заседание форума «РОСТКИ» будет транслироваться онлайн
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Пленарное заседание проходящего в Казани российско-китайского форума «Ростки» будет транслироваться онлайн.

Мероприятие под названием «Россия — Китай: экономическое сближение, крупные проекты, инфраструктурные перспективы» начнется в 15 часов. Его можно будет посмотреть по ссылке.

Предполагается, что в пленарном заседании форума примут участие министр экономического развития РФ Максим Решетников и Раис РТ Рустам Минниханов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Минниханов предложил дату для проведения в столице Татарстана второго форума «РОСТКИ».

#форум РОСТКИ
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