Пленарное заседание форума «РОСТКИ» будет транслироваться онлайн

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Пленарное заседание проходящего в Казани российско-китайского форума «Ростки» будет транслироваться онлайн.

Мероприятие под названием «Россия — Китай: экономическое сближение, крупные проекты, инфраструктурные перспективы» начнется в 15 часов. Его можно будет посмотреть по ссылке.

Предполагается, что в пленарном заседании форума примут участие министр экономического развития РФ Максим Решетников и Раис РТ Рустам Минниханов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Минниханов предложил дату для проведения в столице Татарстана второго форума «РОСТКИ».