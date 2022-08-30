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Ру Тат
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Спорт
30 августа 2022  20:31
Cергей Гаврилов

Экс-наставник «Ак Барса» Крикунов назвал главных фаворитов сезона КХЛ

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Бывший главный тренер сборной России, казанского «Ак Барса» и нижнекамского «Нефтехимика» Владимир Крикунов назвал фаворитов предстоящего сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Я думаю, главными фаворитами в новом сезоне КХЛ будут ЦСКА, «Металлург», «Ак Барс» и «Трактор», — приводит слова Крикунова Metaratings.

В предстоящем сезоне «Адмирал» должен быть интересным. Остальные команды все на своих местах, но, наверное, и «Локомотиву» уже пора что-то выигрывать», – подчеркнул специалист.

Крикунов тренировал «Ак Барс» в 1999-2001, 2011-2012 гг, «Нефтехимик» в 2001-2004, 2008-2011, 2013 и в 2014-2016 гг.

В минувшем сезоне Крикунов возглавлял рижское «Динамо» до тех пор, пока оно в феврале не покинуло КХЛ.

#хоккей #ХК Ак барс
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