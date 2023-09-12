Платные магистрали и татарстанские Мальдивы: что обсудил Минниханов на Восточном форуме

Во Владивостоке во восьмой раз проходит Восточный экономический форум

Фото: rais.tatarstan.ru

Татарстан презентовал на ВЭФ свои международные форумы

Во Владивостоке во восьмой раз проходит Восточный экономический форум (ВЭФ). Он был учрежден в 2015 году для содействия развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В этом году главная его тема форума – «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». В рамках деловой программы пройдут свыше 60 мероприятий. Ожидается, что в ВЭФ примут участие около 7 тыс. человек из более чем 50 иностранных государств.

Татарстан представил на выставке свой стенд, он занял площадь более 60 кв. метров. Возможности республики презентовали Агентство инвестиционного развития РТ, министерство промышленности и торговли РТ, государственный комитет по туризму РТ.

Татарстан представил на выставке свой стенд, он занял площадь более 60 кв. метров Фото: rais.tatarstan.ru

Дирекция спортивных и социальных проектов рассказала об Играх будущего и Играх стран БРИКС, дирекция международных программ – о KazanForum и российско-китайский форуме «РОСТКИ», Ассоциация содействия цифровому развитию – Kazan Digital Week.

Компания «БАРС Груп» представила IT-решения для анализа и визуализации данных, «Тракинсток» – приложение по подбору спецтехники, «Татлифт» презентовало производство лифтов, «Зеленодольский электротехнический завод» – инструментов для работы под напряжением, УК «Энергоразвитие» – зарядных станций для электромобилей, «Технопрактика» – электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов.

Хуснуллин держит под контролем строительство М12 в Татарстане

Сегодня на пленарной сессии выступил Президент России Владимир Путин, он обозначил ключевые аспекты в экономике и международной политике.

Глава государства, в частности, сообщил, что к концу года трасса будет построена до Казани, а затем до Екатеринбурга и Тюмени. «Хочу сегодня сказать, что мы, безусловно, продолжим этот масштабный проект: скоростные автомобильные магистрали пройдут через Сибирь, Дальний Восток до Тихого океана. Будет сформирован единый транспортный коридор “Россия” от Санкт-Петербурга до Владивостока. Он послужит основой для развития туризма, для связи логистических, аграрных и производственных центров, даст импульс предпринимательству, обновлению городов и поселков», – отметил Путин.

Проект М12 на полях форума Марат Хуснуллин обсудил с Рустамом Миннихановым и Ильсуром Метшиным Фото: rais.tatarstan.ru

На развитие транспортного коридора «Россия» до Владивостока понадобится 500 млрд рублей, заявил на форуме куратор проекта М12 – заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Позже этот проект на полях форума вице-премьер обсудил с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Во встрече также принял участие мэр Казани Ильсур Метшин.

Минниханов предложил быстрее реализовать проект с курортом на Камском море

Тему дорог затронули и на встрече руководителя республики с заместителем председателя правления Газпромбанка Алексеем Белоусом и первым вице-президентом Павлом Бруссером.

На встрече обсудили участие банка в финансировании инфраструктурных проектов в Республике Татарстан в рамках государственно-частного партнерства. В частности, проекты в дорожном строительстве и туризме.

Тему дорог затронули и на встрече с зампредправления Газпромбанка Алексеем Белоусом и первым вице-президентом Павлом Бруссером Фото: rais.tatarstan.ru

Проект туристической инфраструктуры «Казань Марина» в городе Лаишево подразумевает создание зоны отдыха на воде. Ранее «Татар-информ» подробно рассказывал про проект. Здесь планирует построить яхтенную марину, отели, кафе, рестораны. «Фактически – это как Мальдивы на Камском море», – заявляли организаторы. Инвестиции в проект оцениваются в 16 млрд рублей.

«Газпромбанк – наш надежный партнер. Есть интересные новые направления для сотрудничества. Проект живой, интересный. Надо создать рабочую группу, чтобы быстро реализовывать», – отметил Рустам Минниханов.

На встрече обсудили участие банка в финансировании инфраструктурных проектов в Республике Татарстан в рамках государственно-частного партнерства Фото: rais.tatarstan.ru

Второй проект подразумевает создание платных магистралей. «Планируем приехать в Казань в ближайшее время, чтобы проработать с вашими коллегами различные проекты, в которых банк готов участвовать. Спасибо большое за интерес к сотрудничеству», – подчеркнул первый вице-президент Газпромбанка Павел Бруссер.

«Татарстан стал местом, куда стремятся китайские компании»

Также Рустам Минниханов во Владивостоке встретился с основателем холдинга «Корпорация АЕОН» Романом Троценко.

Руководитель республики поделился впечатлениями после недавнего посещения завода «Аммоний». Он отметил высокую организацию производственного процесса.

Рустам Минниханов во Владивостоке встретился с основателем холдинга «Корпорация АЕОН» Романом Троценко Фото: rais.tatarstan.ru

Отдельно Рустам Минниханов поблагодарил за химико-технологический лицей в Менделеевске, в котором холдинг провел глубокую модернизацию: оборудованы лаборатории, закуплено оборудование и так далее, сообщила пресс-служба Раиса РТ.

В свою очередь Роман Троценко рассказал, что накануне на стенде Татарстана холдинг подписал соглашение с руководством китайской компании по строительству компактных экологически чистых электростанций.

«Татарстан стал местом, куда стремятся китайские компании. Накануне подписали соглашение с компаний, руководство которой на днях принимало участие в международном российско-китайском форуме в Казани», – обратил внимание Роман Троценко.