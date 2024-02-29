Платную автотрассу Москва — Казань продлят до Екатеринбурга и Тюмени

О планах продлить платную автотрассу М7 «Москва — Казань» до Екатеринбурга и Тюмени сообщил Президент РФ Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному Собранию.

«Уже открылось скоростное автомобильное движение между Москвой и Казанью. В текущем году продлим магистраль до Екатеринбурга, а в следующем до Тюмени», — заявил Путин.

В перспективе маршрут пройдет через всю страну, вплоть до Владивостока. За шесть лет в России должно появиться 50 обходов городов.