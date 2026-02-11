«Платная медицина для детей должна уйти с повестки»: ДРКБ Татарстана о планах на 2026 год

Рекордное снижение младенческой смертности в Татарстане, врачи – кураторы маленьких пациентов в районах, уникальные операции, выросшая нагрузка на поликлиники, обеспеченность кадрами без малого на 100% и планы на этот год – эти и другие вопросы обсудили сегодня на итоговом медицинском совете в ДРКБ.





Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Детская смертность снизилась до рекордного показателя

Сегодня в Детской республиканской клинической больнице Татарстана состоялся итоговый медицинский совет с участием министра здравоохранения РТ Альмира Абашева.

«Для коллектива ДРКБ 2025 год стал временем новых достижений. Мы продолжали оказывать высокотехнологичную помощь детям Республики Татарстан и других регионов нашей страны, внедряли новые методы лечения и проводили уникальные операции», – отметил главный врач клиники Айрат Зиатдинов.

Одной из главных задач для детского здравоохранения РТ в прошлом году стало снижение младенческой смертности – в прошлом году был достигнут рекордный показатель в 1,9 промилле. Пять лет назад смертность младенцев держалась на уровне в 4 промилле. Сегодня Татарстан занимает третье место в Российской Федерации по наименьшим показателям младенческой смертности.

«60% младенческих потерь происходит вскоре после рождения. Один из возможных вариантов снижения смертности мы видим в создании полного цикла оказания хирургической помощи новорожденным с пороками развития и развития фетальной хирургии (коррекции врожденных дефектов у плода во время беременности, – прим. ред.)», – заметил Зиатдинов.

По итогам года число детей до года, умерших вне медицинских организаций, уменьшилось в 2,5 раза. В этом большая заслуга кураторской службы ДРКБ. Девять кураторов больницы контролировали состояние здоровья всех детей в возрасте до года в Татарстане.

«По итогам 2025 года Татарстан занимает второе место в Российской Федерации по наименьшим показателям детской смертности. Несмотря на позитивные тенденции, хотелось бы отметить негативные моменты: есть рост подростковой смертности. Показатель составил 34 случая на 100 тысяч населения», – рассказал Айрат Зиатдинов.

По данным медиков, выросло количество смертельных случаев от внешних причин, в первую очередь за счет гибели детей в ДТП. В то же время уменьшилось число смертей среди подростков из-за падения из окон, отметил главный врач ДРКБ Татарстана.

«Особое внимание заслуживает проблема саморазрушающего поведения у детей. В прошлом году в ДРКБ 134 раза обратились дети в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Зафиксировано 12 детских суицидов, а в ДРКБ попали 100 детей, пытавшихся покончить с собой. В основном это дети возраста 14-15 лет», – сообщил глава ДРКБ.

Айрат Зиатдинов: «По итогам 2025 года Татарстан занимает второе место в Российской Федерации по наименьшим показателям детской смертности» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Нагрузка на поликлиники и приемное отделение остается высокой

В прошедшем году в казанском поселке Вишневка открыли Центр врача общей практики и педиатра. Начала свою работу после ремонта детская поликлиника в Иннополисе.

«В то же время остается проблема нагрузки в приемном отделении головного учреждения. В 2025 году количество обращений увеличилось на 3,5 тысячи – это порядка 500 человек в сутки. Поликлиника ДРКБ проконсультировала около полутора тысяч детей с подозрением на генетические патологии. Более 200 из них с подозрением на наследственное заболевание направили в Медико-генетический центр имени Бочкова в Москве», – сказал Айрат Зиатдинов.

Увеличилось количество посещений в поликлинике ДРКБ в Азино. Население микрорайона выросло более чем в два раза, но структурное подразделение с нагрузкой справляется. Однако материально-техническая база требует обновления.

К слову, в 2025 году в главную детскую больницу Татарстана закупили медоборудования на 146 миллионов рублей. 128 единиц оборудования подарили благотворители. Коллектив ДРКБ отдельно поблагодарил Раиса РТ и Минздрав республики за приобретение ангиографической системы и аппарата искусственного кровообращения.

«Мы видим, что родители со всей республики и тем более из Казани при любом сложном случае голосуют ногами в сторону ДРКБ. Авторитет клиники непререкаем, и это замечательно, но в то же время огромная нагрузка для персонала», – констатировал председатель Комитета Госсовета РТ по социальной политике Алексей Созинов.

Алексей Созинов: «Мы видим, что родители со всей республики и тем более из Казани при любом сложном случае голосуют ногами в сторону ДРКБ» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Укомплектованность медперсоналом выросла

«За прошлый год в больнице увеличилось количество операций. Особенно большая нагрузка отмечается в урологии и ЛОР-отделении. Лидирующими направлениями являются онкология, кардиохирургия и нейрохирургия. Высокотехнологичную медицинскую помощь за год получил 1861 пациент, из них 55 – дети из других регионов», – сказал Айрат Зиатдинов.

В клинике активно внедряются новые хирургические методы лечения и проводятся сложные операции. Так, медики ДРКБ провели уникальную операцию по снижению внутриглазного давления у ребенка с врожденной патологией глаза.

По словам главврача, в 2026 году на базе ДРКБ планируется создание Республиканского центра хирургического лечения нарушений ритма сердца.

Укомплектованность врачами в детской больнице выросла до 92%, а среднего медицинского персонала – до 90%. Реализуется система наставничества, проводятся тренинги. Сотрудники клиники проходят стажировки и участвуют во всевозможных научных конференциях.

«Хотелось бы уделить особое внимание героям ДРКБ – участникам специальной военной операции. В зоне СВО сегодня находятся четыре наших сотрудника: врач травматолог-ортопед, лабораторный техник, медсестра-анестезист и слесарь-сантехник. В ЦРБ города Рубежное в 2025 году были командированы два наших педиатра», – рассказал Айрат Зиатдинов.

Альмир Абашев: «Мы видим, что родители, планируя беременность, считают, во сколько обойдется ребенок, в том числе в оказании медицинской помощи» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Вопросы оказания платных медицинских услуг детям должны уйти с повестки»

Названные достижения – это упорный круглосуточный труд всего коллектива детской медслужбы республики и в первую очередь ДРКБ, уверен министр здравоохранения республики Альмир Абашев. Глава Минздрава прокомментировал некоторые факты, озвученные на медицинском совете.

«Мы услышали, что порядка ста детей попадают в ДРКБ после попытки суицида. Это крайне важная социальная проблема – в Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних она давно рассматривается. Может быть, нам стоит включить туда специалистов психиатрической службы ДРКБ, чтобы они помогали в анализе ситуации?» – предложил министр.

По его словам, самые сложные случаи детского суицида концентрируются в ДРКБ. Об этих случаях врачам нужно немедленно сообщать в правоохранительные органы.

«Сегодня в рамках текущей демографической ситуации врачебному сообществу надо заверить родителей в доступности медицинской помощи для их детей. Мы видим, что родители, планируя беременность, считают, во сколько обойдется ребенок, в том числе в оказании медицинской помощи. Именно поэтому вопросы оказания платных медицинских услуг детям должны уйти с повестки», – заявил Альмир Абашев.