Платформа Минэкологии РТ стала лучшим проектом в сфере цифровизации экологии

Цифровая платформа Минэкологии Татарстана стала лучшим проектом в сфере цифровизации экологии — диплом победителя вручили главе ведомства Александру Шадрикову на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде. Об этом передает пресс-служба министерства.

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

«На протяжении многих лет [конференция] является ключевой площадкой для обсуждения цифровой трансформации общества и ключевых отраслей экономики. ЦИПР — это место встречи лидеров рынка и трансляции лучших практик, технологий и идей», — отметили в ведомстве.

Цифровая платформа, которую Минэкологии начало разрабатывать в 2022 году, создает единое цифровое пространство для решения задач экологии и природопользования. На сегодня татарстанцы в режиме реального времени видят все данные с автоматических станций контроля чистоты атмосферного воздуха министерства, а также узнают, где можно сдать на переработку отходы и вторсырье.

Разрабатываемая платформа состоит из 3 функциональных подсистем — «Недра», «Надзор» и «Экомониторинг». На данный момент процент реализации цифровой платформы составляет 90%.

Ранее вице-премьер Татарстана Шамиль Гафаров вошел в тройку лидеров среди лучших руководителей цифровой трансформации. Благодарность ему была объявлена на совещании в Нижнем Новгороде. Зампред Правительства – руководитель Аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко, который с мая является ответственным за цифровое развитие, напомнил, что Президент РФ Владимир Путин «определил цифровую трансформацию в качестве одной из национальных целей развития нашей страны», а вице-премьер Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что сейчас важно не сбавлять набранный темп работы, объединив усилия в реализации нового национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».