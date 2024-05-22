Шамиль Гафаров вошел в число лучших руководителей цифровой трансформации

Вице-премьер Татарстана Шамиль Гафаров в тройке лидеров среди лучших руководителей цифровой трансформации. Благодарность ему была объявлена на совещании в Нижнем Новгороде. Совещание с руководителями цифровой трансформации в рамках «ЦИПР-2024» провели зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко и зампредседателя Правительства – руководитель Аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко.

На мероприятии подвели итоги совместной работы и определили приоритеты до 2030 года. В мероприятии принял участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, лучшими практиками также поделились представители регионов и федеральных ведомств, сообщает портал правительства РФ.

По словам Дмитрия Чернышенко, институт РЦТ отлично себя зарекомендовал и смог ответить на самые значимые вызовы, стоящие перед страной. Руководители цифровой трансформации участвовали в формировании модели данных, выстраивании системы предоставления новых, оперативно созданных цифровых сервисов. Представители «цифрового спецназа» активно включились в трек по импортозамещению промышленного ПО и выработке новых мер поддержки для отрасли.

Доля массовых социально значимых услуг, переведенных в онлайн, достигла 100%, а доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к интернету, выросла до 86,4%. Уровень вложений в отечественные IT-решения при этом вырос до 209,2%.

Дмитрий Григоренко, который с мая текущего года является ответственным за цифровое развитие, напомнил, что Президент РФ Владимир Путин «определил цифровую трансформацию в качестве одной из национальных целей развития нашей страны».

На совещании была объявлена благодарность лучшим руководителям цифровой трансформации в субъектах и ФОИВ. Среди регионов обозначилась устойчивая группа лидеров цифровой трансформации, в том числе: ЯНАО (Константин Оболтин), ХМАО (Павел Ципорин), Республика Татарстан (Шамиль Гафаров).

Дмитрий Чернышенко отметил, что сейчас важно не сбавлять набранный темп работы, объединив усилия в реализации нового нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». По прогнозам, темпы роста инвестиций в отечественные IT-решения к 2030 году удвоятся. Он выразил уверенность, что этих целей можно добиться, продолжив командную работу и грамотно используя ресурс РЦТ.

Дмитрий Григоренко также добавил, что в данный момент Правительство активно работает над формированием нового нацпроекта. Пройден этап его проработки с экспертным сообществом, бизнесом и РЦТ большинства федеральных ведомств.

Как напоминает пресс-служба Правительства РФ, руководители цифровой трансформации появились в каждом федеральном ведомстве в 2020 году по решению Председателя Правительства Михаила Мишустина. Затем по поручению Президента Владимира Путина такие руководители были назначены и в региональных органах исполнительной власти. Главной задачей института РЦТ стала реализация национальной цели по цифровой трансформации.