Пластическая баллада Казанского ТЮЗа «Людмила и Руслан» номинирована на премию «Арлекин»

Февральская премьера Казанского ТЮЗа, пластическая баллада «Людмила и Руслан», номинирована жюри на Российскую национальную премию в области театрального искусства для детей «Арлекин».

Постановка главного режиссера Казанского ТЮЗа Радиона Букаева интерпретирует известный пушкинский сюжет, в марте она уже стала лауреатом премии Министерства культуры Татарстана «Тантана» («Триумф») 2023 года в номинации «Актерский ансамбль».

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Казанский ТЮЗ третий год подряд проходит предварительный отбор заявок и номинируется жюри на „Арлекин”. Пока жюри видело этот спектакль лишь в видеозаписи, но мы надеемся показать его на самом фестивале. Будем согласовывать дату и площадку», — прокомментировали «Татар-информу» в пресс-службе Казанского ТЮЗа.

В этом году на премию «Арлекин» было подано 150 заявок (спектаклей) от 121 театра России. XXI фестиваль и конкурс на соискание Российской национальной премии в области театрального искусства для детей «Арлекин-2024» пройдут с 15 по 24 апреля в Петербурге на базе Санкт-Петербургского государственного детского музыкального театра «Зазеркалье». Спектакли, которые после предварительного просмотра жюри номинировало на премию «Арлекин», составят конкурсную программу и будут показаны в дни фестиваля на театральных площадках северной столицы.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Премию «Арлекин», обращают внимание в Казанском ТЮЗе, неофициально называют «детской Золотой Маской»: она считается самой авторитетной российской наградой за спектакли для детей.