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Плановое отключение коммунальных услуг в Казани не планируется до середины января
Плановое отключение коммунальных услуг в Казани не планируется до середины января. Об этом на деловом понедельнике рассказал заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.
«Все плановые работы, связанные с отключением коммунальных услуг, отменены по 15 января. Отключения могут происходить лишь для устранения плановых неполадок», — прокомментировал спикер.
Гиниятуллин также отметил, что в ресурсоснабжающих организациях города вдвое увеличат количество дежурных бригад и спецтехники. Дежурство будут нести 56 бригад, в составе более 250 человек и 100 единиц спецтехники и автотранспорта.
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