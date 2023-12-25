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Плановое отключение коммунальных услуг в Казани не планируется до середины января. Об этом на деловом понедельнике рассказал заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

«Все плановые работы, связанные с отключением коммунальных услуг, отменены по 15 января. Отключения могут происходить лишь для устранения плановых неполадок», — прокомментировал спикер.

Гиниятуллин также отметил, что в ресурсоснабжающих организациях города вдвое увеличат количество дежурных бригад и спецтехники. Дежурство будут нести 56 бригад, в составе более 250 человек и 100 единиц спецтехники и автотранспорта.