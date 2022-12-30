Планом развития Казанской агломерации займется новая рабочая группа при Правительстве РТ

В Татарстане создали рабочую группу по разработке долгосрочного плана социально-экономического развития Казанской агломерации. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Предполагается, что рабочая группа, в числе прочего, поспособствует оперативному решению вопросов по развитию агломерации. Возглавит группу заместитель премьер-министра РТ – министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, в состав группы вошли замминистра экономики РТ Юлай Миннулин, первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова, замминистра экономики РТ – начальник Департамента социально-экономического мониторинга Роман Амирханов и другие.

Напомним, ранее мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что решение о создании Казанской агломерации назревало давно, и в будущем столица Татарстана и ближайшие районы должны рассматриваться только как единое целое.