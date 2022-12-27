Метшин о Казанской агломерации: Я всегда был против хаотичной застройки вокруг города

Решение о создании Казанской агломерации назревало давно, теперь столица Татарстана и ближайшие районы должны рассматриваться только как единое целое, завил мэр города Ильсур Метшин на итоговой пресс-конференции, которая проходит в Ратуше. По его мнению, затрудненное движение, заторы на многих магистралях на выезде из города говорят о неграмотном подходе к строительству много лет назад, последствия чего сегодня на себе чувствуют горожане.

«Хаотичные застройки вокруг Казани – я был категорично против, но меня тогда обвиняли тогда, что мы лоббируем казанских строителей, не слушали, – сказал Метшин. – Я говорил, что это создаст огромные проблемы в движении, но мои заявления не были услышаны».

Сегодня по поручению Президента РТ Рустама Минниханова создан республиканский фонд развития городов, который объединяет компетентную команду, добавил он. Всем уполномоченным ведомствам поставлена четкая задача рассматривать Казанскую агломерацию как единое целое, а не отдельно Лаишевский, Верхнеуслонский, Пестречинский, Высокогорский районы.

«Правильное решение уже принято. А таких невзвешенных решений, как тогда, надеюсь, больше не будет», – подытожил мэр.