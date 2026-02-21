news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 21 февраля 2026 11:30

Рустам Минниханов поручил усилить контроль за уборкой снега с крыш зданий

Читайте нас в
Телеграм
Рустам Минниханов поручил усилить контроль за уборкой снега с крыш зданий
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства РТ поручил усилить контроль за уборкой снега с крыш зданий и других высотных конструкций, отметив, что скопившийся за зимний сезон снежный покров представляет угрозу безопасности. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Накопившийся за зимний сезон на крышах и других высотных конструкциях снежный покров представляет реальную угрозу безопасности. С начала февраля уже зафиксирован целый ряд происшествий, обрушения крыш жилых домов, социальных и коммерческих объектов – это Казань, Чистополь, Зеленодольск, Старое Дрожжаное. Есть факты падения снега и наледи на людей – это Казань, Бугульма. С наступлением теплой погоды, когда снег наберет влагу, ситуация будет только осложняться», – сказал он.

Минниханов подчеркнул, что ответственность за произошедшие случаи разрушения крыш лежит на управляющих компаниях или их подразделениях. «Должную оценку этому мы дадим», – заявил он.

Раис Татарстана поручил Министерству строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, Государственной жилищной инспекции и другим ведомствам принять меры для уборки снега с крыш домов и зданий и усилить контроль за этой работой.

Отдельно на совещании затронули тему вывоза твердых бытовых отходов: по словам Минниханова, снежные заносы стали причиной сбоев, и за последние три недели фиксируется двукратный рост жалоб граждан через платформы обратной связи. В период с 30 января по 5 февраля поступило 277 обращений, за неделю с 13 по 19 февраля – 668, больше всего жалоб – от жителей Казани.

Раис Татарстана поручил навести порядок с вывозом ТБО. «Министерству строительства, архитектуры и ЖКХ, Государственной жилищной инспекции, главам муниципальных образований – обязать управляющие компании и другие ответственные организации привести контейнерные площадки и подъезды к ним в нормативное состояние», – сказал лидер республики.

#Рустам Минниханов #поручение #Минстрой рт #Госжилинспекция РТ #сход снега с кровли
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Финалисты «Батырлар. Герои Татарстана» представили проекты Минниханову

Финалисты «Батырлар. Герои Татарстана» представили проекты Минниханову

20 февраля 2026
Участники «Батырлар. Герои Татарстана» представили систему укрытий для защиты Казани

Участники «Батырлар. Герои Татарстана» представили систему укрытий для защиты Казани

20 февраля 2026