Рустам Минниханов поручил усилить контроль за уборкой снега с крыш зданий

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства РТ поручил усилить контроль за уборкой снега с крыш зданий и других высотных конструкций, отметив, что скопившийся за зимний сезон снежный покров представляет угрозу безопасности. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Накопившийся за зимний сезон на крышах и других высотных конструкциях снежный покров представляет реальную угрозу безопасности. С начала февраля уже зафиксирован целый ряд происшествий, обрушения крыш жилых домов, социальных и коммерческих объектов – это Казань, Чистополь, Зеленодольск, Старое Дрожжаное. Есть факты падения снега и наледи на людей – это Казань, Бугульма. С наступлением теплой погоды, когда снег наберет влагу, ситуация будет только осложняться», – сказал он.

Минниханов подчеркнул, что ответственность за произошедшие случаи разрушения крыш лежит на управляющих компаниях или их подразделениях. «Должную оценку этому мы дадим», – заявил он.

Раис Татарстана поручил Министерству строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, Государственной жилищной инспекции и другим ведомствам принять меры для уборки снега с крыш домов и зданий и усилить контроль за этой работой.

Отдельно на совещании затронули тему вывоза твердых бытовых отходов: по словам Минниханова, снежные заносы стали причиной сбоев, и за последние три недели фиксируется двукратный рост жалоб граждан через платформы обратной связи. В период с 30 января по 5 февраля поступило 277 обращений, за неделю с 13 по 19 февраля – 668, больше всего жалоб – от жителей Казани.

Раис Татарстана поручил навести порядок с вывозом ТБО. «Министерству строительства, архитектуры и ЖКХ, Государственной жилищной инспекции, главам муниципальных образований – обязать управляющие компании и другие ответственные организации привести контейнерные площадки и подъезды к ним в нормативное состояние», – сказал лидер республики.