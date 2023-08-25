Пивоваренный концерн Heineken продал бизнес в России за 1 евро

Голландский концерн Heineken объявил, что завершил уход из России, продав свои активы группе «Арнест». Стоимость покупки составила 1 евро за 100% акций, сообщает ТАСС.

Убытки от этой сделки для компании составили 300 млн евро.

«Сделка получила все необходимые одобрения и завершает процесс выхода Heineken из России, начатый в марте 2022 года. Сделка повлечет за собой ожидаемый общий совокупный убыток в размере €300 млн. Цена покупки бизнеса Heineken Россия составляет 1 евро за 100% акций», — отметили в пресс-службе концерна.

Помимо этого в течение полугода в России перестанут выпускать продукцию бренда Amstel, добавили в компании.

Напомним, что продажа и производство пива Heineken в России были приостановлены в марте 2022 года, затем стало известно, что компания передаст бизнес российскому владельцу и покинет страну.