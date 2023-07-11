Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Праздник кряшенской культуры Питрау завершит череду национальных праздников в Татарстане. Масштабное событие пройдет 15 июля на поляне Тырлау в селе Зюри Мамадышского района. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил замминистра культуры Республики Татарстан Дамир Натфуллин.

«Ярким аккордом завершается череда национальных праздников республиканского уровня, которые проводятся в Год национальных культур и традиций. Питрау в этом году будет отмечаться в 25-й раз», — сообщил спикер.

Говоря о промежуточных итогах, Натфуллин заметил, что праздники прошли на высоком уровне с очень серьезным содержанием. «В череде этих праздников Питрау, несомненно, занимает особое место и по количеству желающих посетить его. В последние года он один из самых посещаемых», — подчеркнул он.

Традиционно в кряшенской культуре «Питрау» отмечается 12 июля, в день памяти святых апостолов Петра и Павла, по завершении Петровского поста. В этот день, девушки и юноши отправлялись в лес, собирали полевые цветы и травы, а после украшали ими горницу, ворота и заборы. По народным поверьям, приготовленные настои из цветов и трав исцеляют от всех болезней и недугов.

Впервые Питрау отметили в Мамадышском районе в 1999 году. С тех пор ежегодно в село Зюри съезжаются гости со всего Татарстана и регионов России, из Челябинской области, Башкортостана и Удмуртии. В прошлом году в празднестве приняли участие более 35 тыс. гостей.

Питрау является частью государственной программы Татарстана «Сохранение идентичности татарского народа» и проводится при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и первого Президента РТ, Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева.