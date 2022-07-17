Шалаш влюбленных, костер и песни: кряшенский Питрау завершил череду праздников Татарстана

В селе Зюри Мамадышского района состоялся праздник кряшенской культуры Питрау. На поляну «Тырлау» съехались 50 творческих коллективов из 24 регионов Татарстана и России, а также 50 тысяч гостей. Как праздновали финальный в череде национальных праздников Питрау, — в обзоре «Татар-информ».

В селе Зюри Мамадышского района состоялся праздник кряшенской культуры Питрау Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Питрау — визитная карточка кряшенского этноса

Празднование Питрау приходится на самую макушку лета и олицетворяет переход на новый календарный цикл. После Петрова дня массово выходят на сенокос, а затем к жатве, заготавливают веники, лекарственные травы.

После Петрова дня не кукует кукушка, не поет соловей, лето идет к завершению. В водоемах «цветет» вода, завершаются обрядовые хороводы, подходят к концу молодежные игры. Встреча первых лучей солнца, ритуальные хороводы у ночного костра придают празднику неповторимый колорит.

Хотя празднование приходится на день памяти православных апостолов Петра и Павла — 12 июля — праздник перенял только свое название «Питрау», то есть «Петров день». В основе же праздника лежат самобытные древние языческие обряды, традиции и верования кряшен. Как и в других национальных праздниках — чувашском Уяве, марийском Семыке, удмуртском Гырон-Быдтоне — традиции и обряды направлены на моления о будущем урожае.

Питрау уже давно стал визитной карточкой Мамадышского района. На этой земле он проводится в 24-й раз и его локация ни разу не менялась.

«По традиции у кряшен Питрау идет неделю, поэтому праздник порой так и называют „Питрау атнасэ“. В субботу в Мамадышском районе мы ежегодно проводим республиканский праздник», — пояснила в беседе с «Татар-информом» заместитель председателя правления Общественной организации кряшен Республики Татарстан, директор Культурного центра имени Емельянова Людмила Белоусова.

В Зюри были организованы разные локации с разнообразными развлечениями, и каждый мог найти себе занятие по душе Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В этом году в празднике приняли гости со всех районов Татарстана, а также из четырех регионов России — Челябинской области, республик Башкортостан, Удмуртия и Марий Эл. По предварительным данным, в этом году на поляну съехались более 50 тыс. гостей.

В Зюри были организованы разные локации с разнообразными развлечениями, и каждый мог найти себе занятие по душе. На ярмарке в 20 торговых домиках мастера представили самые разнообразные сувениры, а поляну украсило подворье из шести домиков, которые организовали разные районы Татарстана.

Для гостей были организованы мастер-классы по вышивке, гончарному искусству, изготовлению деревянных сувениров. Для детей работала площадка «Айбагыр», для молодежи — дискотека на площадке «Жяшляр жыены». Гости постарше могли принять участие в играх на майдане «Питрау уеннары», играх на воде «Күңел ачу», играх у костра «Арулану», послушать песни на площадках «Родные поют», «Песни родника Тяпи» и угоститься кряшенскими угощениями «Табикмяк». Помимо этого, «апайлар» — бабушки угощали блинами из настоящей печи, которые жарили тут же, на улице.

Еще одной «фишкой» праздника в Мамадышском районе является традиционная раздача 10 тыс. лотерейных билетов, которые получают первые гости поляны с 15.00 до 18.00. А ровно в полночь после яркого салюта проходит розыгрыш. В этом году призовой фонд был увеличен. Победители лотереи увезли с собой 17 подарков — бытовую технику.

В этом году в празднике приняли гости со всех районов Татарстана, а также из четырех регионов России Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Анатолий Иванов: «Питрау стал близким сердцу каждого жителя республики»

Официальную часть праздника открыл глава Мамадышского муниципального района Анатолий Иванов. В своей приветственной речи он отметил, что праздник, возрожденный более двух десятилетий назад, стал близким сердцу каждого жителя республики и общекультурным достоянием многонационального народа.

По словам Иванова, цель Питрау заключается в установлении духовного единства, дружбы и согласия между жителями района, республики, страны. Возобновление религиозных и национальных праздников разных народов Татарстана является частью межнациональной политики республики.

«Из религиозного праздника, посвященном святым апостолам Петру и Павлу, он стал по-настоящему современным праздником дружбы. Нравственное и культурное воспитание подрастающего поколения, выявление молодых талантливых одаренных исполнителей и коллективов, привлечение внимание общественности к вопросам сохранения языка и традиционных культур России — вот важные задачи, которые решаются благодаря нашему общему празднику», — отметил Иванов.

«Уважаемые жители района, гости праздника! Масштаб и настроение любого праздничного события в Татарстане соответствует общему размаху, темпу и ритму развития республики. Благодаря республиканским программам происходят позитивные перемены в спорте, культуре, образовании, здравоохранении, строительной отрасли. Растет качество жизни в городах и селах. В очередной раз от себя лично и от всех мамадышцев выражаю сердечную благодарность Президенту Татарстана Рустаму Нургалиевичу Минниханову!» — сказал глава района.

Также Анатолий Иванов выразил благодарность Кабинету министров РТ, Государственному Совету Татарстана за стабильное развитие муниципальных районов республики, а также председателю общественной организации кряшен Ивану Егорову. «Ежегодно благодаря вашим трудам здесь собираются кряшены всех регионов России», — подчеркнул Иванов.

Питрау — мощная духовная основа, которая позволяет кряшенам сохранять свою культурную и религиозную самобытность Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Отдельного внимания главы удостоились и творческие коллективы, которые ежегодно преодолевают большие расстояния, готовят репертуар, шьют костюмы, чтобы украсить праздник и «стать примером истиной преданности национальному искусству».

«Пусть праздник „Питрау“ подарит всем нам незабываемые впечатления, самые яркие эмоции. Искренне желаю всем ярких побед, здоровья, благополучия и хорошего настроения!» — пожелал Анатолий Иванов.

Марат Ахметов: Считается, что все, кто посидел у пламени костра Питрау, становятся счастливыми

Заместитель Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов поприветствовал участников и гостей Питрау от себя и Президента Татарстана Рустама Минниханова, отметив небывалый размах праздника. Он также добавил, что татарстанцы соскучились по национальным праздникам за время эпидемиологических ограничений.

«Мы всегда с большой радостью приезжаем на национальные праздники народов нашего Татарстана. И каждый раз восхищаемся их размахом, красочностью! И сегодня Питрау собрал гостей со всей республики и регионов России. 24-й раз мы проводим этот праздник у себя в республике, и этот масштаб, который мы видим, неимоверный!» — отметил Ахметов.

Праздник «Питрау» является завершающим в череде праздников традиционной культуры народов республики Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В этом году удалось широко и масштабно отметить любимые национальные праздники: это русский Каравон, татарский Сабантуй, чувашский Уяв, мордовский Балтай, марийский Семык, удмуртский Гырон-Быдтон и многие другие.

«Наконец пришел черед Питрау. Очень символично, что праздник такого масштаба проходит в Год культурного наследия народов России, который должен привлечь внимание к неисчерпаемому богатству традиции многочисленных этносов, населяющих родное Отечество. В село Зюри — на „праздник цветов“ — так иногда называют Питрау, приехало очень много гостей, особенно фольклорных коллективов, и все они, без сомнения, найдут здесь самый сердечный прием, признание и успех. Не могу не отметить, что приехало очень много молодежи. Это очень радует, потому что лучшее, что накопилось в народной памяти, творчестве, теперь передается с уважением к своим корням и неподдельным патриотизмом», — добавил заместитель Председателя Государственного Совета РТ.

По словам Марата Ахметова, Питрау — мощная духовная основа, которая позволяет кряшенам сохранять свою культурную и религиозную самобытность.

«Питрау прочно вошел в культурную жизнь многонационального Татарстана. Сегодня согласно старым обычаям караулят солнышко, зажигают костры представители разных национальностей и вероисповеданий. Наши народы веками жили вместе, так что и праздники стали общими и поистине интернациональными. Считается, что все, кто посидел у пламени костра Питрау, становятся счастливыми. Пусть будет так! От имени Президента респбулики желаю вам крепкого здоровья! Мира и благополучия вашим семьям. И, конечно, веселого праздника!» — заключил Марат Ахметов.

В этом году за титул «Кряшенской красавицы» в финале сразились 12 девушек из семи городов и районов Татарстана Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Конкурс красоты и талантов «Кряшен чибяре» — главная гордость праздника

В этом году за титул «Кряшенской красавицы» в финале сразились 12 девушек из семи городов и районов Татарстана — Набережных Челнов, Нижнекамска, Менделеевского, Кукморского и Мамадышского районов, а от Рыбно-Слободского района приняли участие сразу три красавицы. Перед выходом на главную сцену девушки уже прошли первый тур. На заключительный тур, поляну Тырлау, они приехали в самых настоящих кряшенских платьях и украшениях из настоящих бабушкиных сундуков.

Они представили традиции, обряды, знание этнического костюма и его особенностей, также сразились в интеллектуальном туре. В этом году конкурс посвящен праздникам народов Поволжья, так как этот год Президент России Владимир Путин объявил Годом культурного наследия.

Юные хранительницы этнической культуры также привезли испеченный собственными руками хлеб, вышивки, которые они готовили в течение года. Раньше на Питрау проводили обряды, водили хороводы и на это событие девушки вышивали платочки, передники, головные уборы. Девушки кружились в хороводе, а парни присматривали себе невест, смотрели, кто краше.

«Здесь мы не меряем рост и талию, не смотрим, у кого волосы кудрявые и у кого глаза больше. Самое главное в этом конкурсе — показать внутреннюю красоту, любовь к своему народу и традициям», — заметила Людмила Белоусова.

В основе праздника лежат самобытные древние языческие обряды, традиции и верования кряшен Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Особенность конкурса еще и в том, что на конкурсе отдельно выбирается мамадышская красавица, так как конкурс проходит в Мамадышском районе. В этом году три девушки — Светлана Иванова, Алена Евдокимова и Алена Архипова соревновались за звание «Кряшен чибяре».

Всемирная проблема одиночества решается в шалаше влюбленных на Питрау

Одной из самых любимых площадок является «Уголок свахи Горпи». В шалаше для влюбленных сваха Аграфена принимает заявки от желающих познакомиться. По словам очевидцев, здесь всегда творится аншлаг: гости заполняют анкеты, оставляют свои телефоны, знакомятся вживую.

Одной из самых любимых площадок является «Уголок свахи Горпи» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Это интересно, востребовано, особенно в наш век всемирной проблемы одиночества. Эта площадка работает круглый год, специалисты обрабатывает анкеты, телефонные звонки и после проведения праздника сваха сводит желающих, подводит итоги. Эту площадку народ очень любит», — поделились с «Татар-информом» организаторы.

Также рядом с шалашлом влюбленных расположена небольшая сцена для невест и женихов — для тех, кто хочет показать свои таланты в вокальном или танцевальном мастерстве.

Концертная часть прошла на сцене «Питрау жыруы» — еще одной популярной локации праздника. Хедлайнерами праздника стали звезды татарской эстрады Салават Фатхетдинов и Ильсия Бадретдинова. Помимо них, на сцену вышли знаменитые артисты-кряшены — Георгий Ибушев, Вадим Захаров, Лена Бичарина и многие другие.

Центральной частью праздника также стали конные скачки «Чаптар» и борьба корэш. В этом году на Питрау в Зюри съехались сильнейшие борцы Татарстана и ближайших регионов страны. Абсолютный батыр станет обладателем нового автомобиля, барана и денежного приза. Остальные участники, занявшие призовые места, получат денежные премии.

Питрау уже давно стал визитной карточкой Мамадышского района. На этой земле он проводится в 24-й раз и его локация ни разу не менялась Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Праздник «Питрау» является частью государственной программы Татарстана «Сохранение идентичности татарского народа» и проводится при поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и первого Президента Республики Татарстан, Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева. Праздник «Питрау» является завершающим в череде праздников традиционной культуры народов республики, проводимых под эгидой Ассамблеи народов Татарстана.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»