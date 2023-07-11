Стал известен хедлайнер масштабного праздника кряшен «Питрау» в Татарстане

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ

Более 50 ярких фольклорных коллективов из 20 районов и городов Татарстана и четырех регионов России выступят 15 июля в Мамадышском районе Татарстана на республиканском празднике кряшен «Питрау». Хедлайнером станет государственный ансамбль кряшен «Бермянчек», сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» замминистра культуры РТ Дамир Натфуллин.

«Концертная часть пройдет на основной большой сцене „Питрау жыруы“. Программа рассчитана до двух часов ночи», — отметил спикер.

Ожидаются также выступления Салавата Фатхутдинова, Венеры Ганеевой, Резеды Шарафиевой, Мингула Галиева, Раяза Фасихова, Ришата Фазлиахметова. Всего в списке значатся 52 певца, добавил начальник отдела культуры исполкома Мамадышского района Степан Спиридонов. Также в мероприятии, по его словам, примут участие известные кряшенские артисты Георгий Ибушев, Галина Казанцева, Лена Бичарина, Вадим Захаров, Марина Карпова, Римма Никитина и другие.

Руководитель исполкома общественной организации кряшен Республики Татарстан Людмила Белоусова добавила, что на юбилейный XXV праздник «Питрау» приедут кряшенские коллективы из Красноярского края, Самарской области, республик Удмуртия и Башкортостан.

Помимо этого, на Питрау будет проведен главный хоровод «Дуслык». «По традиции у кряшен на Питрау проводились последние хороводы и больше их в течение года не было. Именно на Питрау женихи выбирали себе невесту. Незамужние девушки перед хороводом шили себе платья, вышивали фартуки, платочки. Во время хоровода парни выбирали себе самых красивых, статных и ладных невест», — рассказала Белоусова.

Напомним, на празднике, который является завершающим в череде торжеств традиционной культуры народов республики под эгидой Ассамблеи народов РТ, ожидают 50 тысяч гостей со всей России.