Питомник Шишкина на Шишкинских прудах в Елабуге планируют превратить во фруктовый сад

Территория Шишкинских прудов в Елабуге принимает участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской среды. Благоустройство территории Шишкинских прудов направлено на обеспечение равномерного использования парка различными группами горожан в течение года. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в департаменте архитектурных проектов Фонда «Институт развития городов РТ».

Шишкинские пруды — это излюбленное место отдыха жителей Елабуги. Общественное пространство также посещают туристы во время обзорной экскурсии по городу. По своей сути Шишкинские пруды — это обширная зона на живописном берегу реки Тойма, целый парк с водоемами и фонтанами, дорожками и мостиками, лавочками и беседками. Это не дикий парк, а облагороженный, за его территорией ухаживают, следят за чистотой, однако общественному пространству требуется обновление.

Проект в исторической части Елабуги предполагает создание скейт-парка, велодорожки, кафе и многофункционального павильона для круглогодичного использования. Также планируется превратить питомник Шишкина во фруктовый сад.

Установочный проектный семинар по разработке концепции с участием жителей Елабуги состоялся 8 апреля, обсуждение концепции благоустройства Шишкинских прудов — 14 мая. Разработчиком проекта выступило архитектурное бюро 8 lines.

По информации источника агентства, вызовы, с которыми столкнулась команда, можно разделить на

социально-экономические проблемы и природно-климатические. Так, в городе нет условий для возникновения предпринимательской жизни, также потерян интерес к Шишкинским прудам как к рекреационной территории. Развитие инфраструктуры благодаря проекту позволит решить эти проблемы. Появятся необходимые функциональные зоны, будет проведено электричество, откроется городской павильон с кафе.

Кроме того, 40% территории заливается во время весеннего паводка. «Вместо того, чтобы тратить огромные средства на берегоукрепление, мы предлагаем разместить основные инфраструктурные элементы выше максимальных отметок паводка. Паводок превратится из опасной стихии в красивый перформанс, достойный отдельной событийной программы города», — поделился источник агентства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в этом году во Всероссийском конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской среды от Татарстана участвуют десять городов и одно село: Агрыз, Елабуга, Арск, Бавлы, Заинск, Кукмор, Лаишево, Лениногорск, Болгар, Чистополь и село Билярск. Проекты, одержавшие победу в конкурсе, будут реализованы в 2022-2023 годах.