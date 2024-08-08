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Питьевые фонтанчики установили на бульваре Фахретдина в Альметеьвске
В Альметьевске реализуется четвертая очередь благоустройства бульвара по улице Ризы Фахретдина. В этом году из республиканского бюджета на эти цели было выделено 8 млн рублей, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.
Здесь установили питьевые фонтанчики, чтобы отдыхающие могли освежиться в жару. Также для удобства посетителей оборудован общественный туалет.
Кроме того, здесь начали устанавливать дополнительные площадки для воркаута, спортивные и игровые комплексы.
Напомним, что проект по благоустройству бульвара реализуется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и республиканской программы развития общественных пространств. Первая очередь была выполнена в 2021 году, финансирование проекта тогда составило 78,9 млн рублей.
Концепция городского бульвара по улице Ризы Фахретдина представляет собой образ яркой, выразительной и многофункциональной территории. Особенность бульвара в том, что он украшен арабской вязью и высказываниями Ризы Фахретдина, которые стали главными элементами архитектуры общественного пространства.
Национальные проекты реализуются в России по указу Президента Владимира Путина.
Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ
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