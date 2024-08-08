Питьевые фонтанчики установили на бульваре Фахретдина в Альметеьвске

В Альметьевске реализуется четвертая очередь благоустройства бульвара по улице Ризы Фахретдина. В этом году из республиканского бюджета на эти цели было выделено 8 млн рублей, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.

Здесь установили питьевые фонтанчики, чтобы отдыхающие могли освежиться в жару. Также для удобства посетителей оборудован общественный туалет.

Кроме того, здесь начали устанавливать дополнительные площадки для воркаута, спортивные и игровые комплексы.

Напомним, что проект по благоустройству бульвара реализуется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и республиканской программы развития общественных пространств. Первая очередь была выполнена в 2021 году, финансирование проекта тогда составило 78,9 млн рублей.

Концепция городского бульвара по улице Ризы Фахретдина представляет собой образ яркой, выразительной и многофункциональной территории. Особенность бульвара в том, что он украшен арабской вязью и высказываниями Ризы Фахретдина, которые стали главными элементами архитектуры общественного пространства.

Национальные проекты реализуются в России по указу Президента Владимира Путина.

Рендер: Институт развития городов РТ