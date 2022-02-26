«Рубин» для Дзюбы – отличный вариант: интервью с футбольным агентом Алексеем Сафоновым

На этой неделе Российская Премьер-Лига выходит из зимней спячки и возобновляет сезон. Спортивная редакция ИА «Татар-информ» обсудила с футбольным агентом Алексеем Сафоновым главные интриги весны в российском футболе. Чего ждать от обновленных «Рубина» и «Спартака», прервет ли «Динамо» гегемонию «Зенита» и сумеет ли сборная России выйти на ЧМ-2022.

Российская Премьер-Лига выходит из зимней спячки и возобновляет сезон Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» имеет все шансы выстрелить в весенней части»

– Как оцениваете шансы на возвращение «Рубина» в гонку за еврокубки?

– Считаю, что по подбору у казанцев собралась одна из самых интересных и перспективных команд РПЛ. Так что думаю – да, «Рубин» имеет все шансы выстрелить в весенней части.

– По-вашему, «Рубин» стал зимой сильнее или слабее?

– Зимой «Рубин» слабее точно не стал: вернули Сильвие Бегича, арендовали Константина Кучаева, взяли у «Зенита» Даниила Кузнецова. По моему мнению, вообще одного из самых интересных молодых российских футболистов. Выкупили Александра Ломовицкого, которого почему-то все списали, а он ведь хорошего уровня игрок. Да, в «Спартаке» его травили, но я думаю, в «Рубине» он себя способен проявить так, что может дорасти и до уровня национальной сборной. Причем вне зависимости от того, на какой позиции он будет играть в системе Леонида Слуцкого.

– Как скажется потеря Джордже Деспотовича и смогут ли его полноценно заменить Герман Онугха и Виталий Лисакович?

– Что касается Деспота, то не думаю, что его потеря сильно скажется на «Рубине». У команды есть прямая замена в виде Онугхи. Герман отличный игрок.

– Как считаете, это последние полгода Хвичи Кварцхелии в России?

– Лето-осень Хвича провел насмарку и серьезно просел в своей востребованности. Так что если он хочет уезжать из России, весной нужно будет серьезно постараться. Сейчас все зависит только от него самого. А в том, что он блекло провел осеннюю часть, виноват только он сам. Не Слуцкий, не партнеры, а только он сам.

– Зимой было очень много слухов по поводу возможного перехода Дзюбы в «Рубин» – не сложилось. Насколько реален переход Артема летом?

– Артем не вечный, и после «Зенита» ему точно придется где-то доигрывать. Думаю, «Рубин» будет для него отличным вариантом, у него хорошие личностные отношения с тренерским штабом, общий язык они найдут. Лично я совсем не удивлюсь, если летом такой трансфер произойдет.

«Артем не вечный, и после “Зенита” ему точно придется где-то доигрывать. Думаю, “Рубин” будет для него отличным вариантом» Фото: ИА «Татар-информ»

– Первая игра «Рубина» после перерыва состоится именно против «Зенита». Питерцы раньше всех вышли после паузы и уже вылетели от «Бетиса». Как это скажется на предстоящей игре?

– Конечно, вылет из Лиги Европы, да еще и на ранней стадии, – психологический удар. Но футбол ведь такая вещь, что каждому друг с другом играть. Слуцкий – человек с большим опытом, и у него определенно будет план, как сыграть и как подвести команду к такому большому матчу. Уверен, все у «Рубина» будет нормально. Считаю, что «Рубин» именно та команда, которая способна отнять у «Зенита» очки дома.

«Россия попадет на чемпионат мира, а Карпин останется у руля сборной»

– Недавно в рейтинге УЕФА нас обошли шотландцы, после этого сезона с учетом вычета сезона 17/18 нас обойдут еще и Сербия, Украина, Бельгия, Швейцария. Это уже окончательное дно или дальше будет хуже?

– Думаю, ниже нам опускаться уже некуда, поэтому нужно поднять голову и двигаться дальше. Мне кажется, дно достигнуто и настала пора подниматься. Можно, конечно, злорадствовать над нашими клубами, смеяться или ссылаться на политику. Но результат есть результат, и никакой политикой поражения наших клубов в еврокубках не подменишь. Пора отряхиваться от этого дерьма и подниматься вверх.

– В этой связи как прокомментируете новый лимит на легионеров?

– Не думаю, что лимит сможет в одно мгновение что-то изменить. Для того чтобы увидеть его результат, должны пройти годы. Да и нет у меня пока уверенности в том, что лимит будет принят, нужно подождать.

– Немного поговорим о сборной. Уже через месяц играем с Польшей, чего ждать от этого противостояния?

– Я очень надеюсь, что игра не будет перенесена и пройдет в Москве на «Динамо». Но по большому счету нашей сборной без разницы, где играть с поляками. Ни в том, ни в другом случае Россия не будет фаворитом. Да, свои стены помогают, но тут нужно зубами выходить и выгрызать победу.

Вот конкретно в одной игре нужно выйти, укусить их, обыграть и не думать о том, где играть. В целом я думаю, что сборная Карпина обыграет и Польшу, и второго соперника и попадет в Катар на чемпионат мира.

«Карпин взял разобранную команду, дает результат, пытается подтягивать молодняк. Не вижу к нему никаких вопросов» Фото: ИА «Татар-информ»

– Если все же так случится, что Россия не попадет на ЧМ, что делать с Валерией Карпиным?

– Ну, во-первых, я по натуре оптимист. Так что останемся на том, что Россия попадет на чемпионат мира, а Карпин останется у руля сборной. Во-вторых, этот вопрос нужно адресовывать Александру Дюкову. Какие вопросы могут быть к Карпину? Он взял разобранную команду, дает результат, пытается подтягивать молодняк. Не вижу к нему никаких вопросов.

«На дистанции класс “Зенита” скажется»

– Вернемся к РПЛ. Впервые за несколько лет у «Зенита» появился конкурент в борьбе за золото. Как оцениваете перспективы «Динамо» в гонке за трофей?

– Думаю, что «Динамо» не сможет навязать конкуренцию «Зениту». У питерцев и календарь в конце сезона будет полегче, и глубина состава у команды Семака на 2,5 состава, а у «Динамо» максимум на полтора. Считаю, что на дистанции класс «Зенита» однозначно скажется. Но в любом случае я снимаю шляпу перед «Динамо», они пытаются заигрывать воспитанников, которые бьются за родную эмблему.

«В любом случае, я снимаю шляпу перед “Динамо”, они пытаются заигрывать воспитанников, которые бьются за родную эмблему» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

– Соседи бело-голубых с Песчаной, в свою очередь, наоборот, устроили настоящий трансферный бум. Чего ждать от ЦСКА?

– Для начала нужно посмотреть на первые официальные игры. Не нужно сильно переоценивать трансферную кампанию ЦСКА, чтобы потом не разочаровываться. Там один пришел, который 8 игр за 3 года сыграл, другой на лавке половину сезона сидел. В любом случае, таких игроков, как, например, в свое время Вагнер Лав или Думбия, ЦСКА этой зимой не приобрел.

– А у нас в чемпионате вообще есть игроки калибра тех же Вагнера или Думбии?

– Если честно, нет. Суперзвезд в нашем чемпионате я сейчас не вижу. Взять того же Юри Альберто, за которого «Зенит» заплатил 25 миллионов, – даже близко не сравнить с Вагнером. Из тех, кто в чемпионате очень сильно выделяется, могу отметить Клаудиньо, мне он очень нравится. Возможно, он максимально близок к уровню Веллитона, Витцеля, Халка, по Альберто пока не готов такое сказать.

– Минфин США недавно наложил на ЦСКА санкции. Могут ли у московского клуба появиться проблемы?

– Думаю, никаких проблем у ЦСКА из-за санкций не будет, все расчеты зарплаты производятся в рублях по курсу, ну и эти санкции для ЦСКА – капля в море, если бы глобально что-то было, а тут вопрос одного клуба. Если Абрамович спокойно содержит «Челси», то вряд ли у банка возникнут проблемы с финансами. Не разрешат банку проводить расчеты на территории Англии или Америки, ну и хрен с ними. Проблем у ЦСКА точно не будет, по крайней мере я не вижу. Если бы у ЦСКА были запланированы какие-то турне по Англии или Америке, то там могли бы быть с получением виз, такие местечковые проблемы.

– Представим, что санкции на ЦСКА были бы наложены год назад. В таких условиях клуб смог бы продать того же Николу Влашича в Англию?

– Нужно смотреть нюансы, есть такой пункт, как нарушение прав человека. Это первое. И второе, политика политикой, а футбол футболом. Тот же трансфер Марка Мампасси из донецкого «Шахтера» в «Локомотив», никаких проблем. И вообще нормальные люди стараются, чтобы спорт был вне политики. Единственное, хочется пожелать, чтобы как можно дальше спорт уходил от политики. Мы соревнуемся друг с другом, а не против режима, по крайней мере к этому надо стремиться. Как сложится – посмотрим.

«От Ваноли в “Спартаке” ничего не жду»

– «Спартак» снова сменил тренера. Чего ждете от Паоло Ваноли?

– Пока Ваноли для меня кот в мешке. Честно, ничего от него не жду. Сейчас начнутся игры и будем смотреть. В первую очередь, мне хочется взглянуть на него не только в плане философии, но и психологии. Взглянем на официальные игры, и тогда уже можно будет что-то сказать, товарищеские игры не показатель.

– Последний товарищеский матч «Спартак» активно скрывал от всех и вся, попросив «Нефтехимик» даже не оглашать не только состав, но и счет матча. Насколько эффективны такие меры?

– Думаю, это нормально, такое вполне имеет место быть. Кто-то наигрывает штрафные, угловые, домашние заготовки, ничего криминального в этом не вижу. И, в конце концов, это товарищеская игра, где каждый отрабатывает свои тактические модели. Может, кого-то скрывают, соперники думают, что он травмирован, а футболист выйдет в официальной игре и даст результат. Я считаю, что это как хороший спектакль.

– Сразу несколько молодых россиян уехало в Европу этой зимой в не самые топовые чемпионаты: Федор Чалов в «Базель», Владислав Галкин в «РФШ». Правильно сделали?

– Мы находимся сейчас на том месте, на котором находимся. Я Галкина уважаю, для меня это обалденный футболист, но объективно я уверен, что он выше уровнем, чем Рига, в которую он перешел. Одно дело ведь уехать в «Ювентус», «Наполи», «Боруссию», другое – в Ригу. Что касается Чалова, то уехал, молодец, но опять-таки одно дело, если бы он пару лет назад уехал в «Кристал Пэлас», а сейчас уже «Базель». Дай бог, чтобы все у них получилось, я за них очень переживаю.

– Два главных претендента на вылет из РПЛ в этом сезоне?

– Я не удивлюсь, если сейчас те команды, которые вылетят, еще переходные матчи будут играть, у нас же регламент постоянно меняется. Не могу сказать точно, кто вылетит, но «Нижний Новгород» мне кажется, останется. У них последние две игры с «Сочи» и «Зенитом», в них они могут 6 очков зацепить, питерцы наверняка к тому моменту уже будут чемпионами.

А так, объективно говоря, решающую роль в борьбе за выживание может сыграть неразбериха в «Химках». Вторым должен стать кто-то из троицы «Уфа», «Урал» и «Арсенал».