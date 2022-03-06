Возрождение истории: градозащита и комитет Гущина начали диалог по особняку Дротоевского

Комитет РТ по охране объектов культурного наследия провел научно-методический совет с участием представителей республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ТРО ВООПИиК), обеспокоенных ходом реставрации дома Дротоевского в историческом центре Казани.

Комитет РТ по охране объектов культурного наследия обеспокоен ходом реставрации дома Дротоевского Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Дом, который построил Фома

Дом Дротоевского-Молоткова (Карла Маркса, д. 56/11) – угловой дом по красной линии улицы Карла Маркса и Гоголя. Здание было построено в 1837 году по проекту архитектора Фомы Петонди. Первый его владелец Александр Григорьевич Дротаевский (согласно архивным документам из библиотеки Лобачевского, эта фамилия тогда писалась именно через «а») был титулярным советником и получал одобрение на частную постройку у губернского архитектора, который выдавал разрешения вместе с проектами из альбомов «Собрание фасадов для частных строений в городах Российской империи».

Последними владельцами усадьбы были Молотковы, при которых на первом этаже и в подвале был организован склад виноградных вин и виноградного сока из Крыма. После революции дом был заселен по типу коммунальной квартиры. В это же время были утрачены фронтоны по Гоголя и Карла Маркса.

К памятникам федерального значения дом Дротоевского был отнесен Указом Президента РФ в 1995 году, затем попал в целевую программу ликвидации ветхого жилья (1996–2004). Жильцов отселили отсюда в 2002 году. Дом с «пакетом» охранных обязательств перешел в собственность к Государственному жилищному фонду при Президенте РТ, однако и следующие 12 лет он пустовал и выполнял неприглядную роль городской доски объявлений.

О новом витке реставрации объекта Комитет ОКН заявил минувшей осенью. В соцсетях вскоре появились фотографии дома Дротоевского, у которого пропала установленная за время прежних реставрационных работ крыша, обшивка фасадов досками… Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Весной 2013 года первый проект реставрации представил молодой архитектор Степан Новиков. К Универсиаде фасады дома были приведены в порядок, обновлена кровля. Оставался вопрос предназначения. Только в ноябре 2014 года здесь было решено разместить архитектурную школу. Реставраторы полагали, что учебный процесс начнется в здании осенью 2017 года.

Однако что-то пошло не так, дом оставался пустующим. Зимой 2016 года нижнюю часть фасада покрасили в голубой цвет, а к ЧМ по футболу 2018 года завершили внешнюю отделку второго этажа, так как дом находится на одной из главных магистралей центра города и мог бы испортить впечатление от улицы у иностранных футбольных фанатов.

К августу 2018 года, как сообщал тогда «Татар-информ», Госжилфондом при Президенте РТ, которому была поручена реставрация здания, на реконструкцию усадьбы было потрачено 49,3 млн рублей (с 2012 года). За эти деньги отреставрировали фасады, отремонтировали находившиеся в аварийном состоянии конструкции здания, провели гидроизоляцию, укрепили фундаменты методом инъецирования, установили окна, заменили кровлю. И решили вернуть дому жилую функцию, планируя приспособить его под индивидуальный жилой дом, двухэтажный флигель (к тому времени его контур воссоздали по первоначальным документам во дворе дома, – прим. Т-и) – под гараж.

Иван Гущин: «Из-за повышенного внимания к объекту важно было обсудить с профессиональным сообществом данный вопрос» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Но планы снова остались только планами. Позже в доме Дротоевского предполагали сделать Музей авторской песни имени Владимира Муравьева, а пару лет назад стало известно, что памятник архитектуры займет Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Встреча за круглым столом

«Из-за повышенного внимания к объекту важно было обсудить с профессиональным сообществом данный вопрос. За 2,5 часа обстоятельных обсуждений с докладами выступили архитектор-реставратор и главный инженер проекта», – сообщил «Татар-информу» глава Комитета ОКН Иван Гущин.

К участию в научно-методическом совете по памятнику архитектуры федерального значения были приглашены помощник Президента РТ Олеся Балтусова, аттестованные архитекторы-реставраторы, инженеры-конструкторы. Необходимость сохранить дом Дротоевского и приспособить его под современное использование стали точкой соприкосновения для Комитета РТ по охране объектов культурного наследия и Общества охраны памятников.

К участию в научно-методическом совете по памятнику архитектуры федерального значения была приглашена Олеся Балтусова Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Отмечу, что разрешения на производство работ на этом объекте были выданы комитетом в августе прошлого года. Все проектные решения прошли все установленные законом процедуры согласования. Комитет в еженедельном режиме контролирует ход реставрационных работ, и каких-либо нарушений в ходе производства работ не установлено», – подчеркнул Гущин по итогам встречи с градозащитниками.

О новом витке реставрации объекта Комитет ОКН заявил минувшей осенью. В соцсетях вскоре появились фотографии дома Дротоевского, у которого пропала установленная за время прежних реставрационных работ крыша, обшивка фасадов досками… Активировавшаяся реставрация дома Дротоевского стала главной темой февральского собрания регионального отделения Общества охраны памятников, прошедшего на минувшей неделе в Доме-музее Аксенова. Несозывавшийся научно-методический совет по проекту возобновившейся реставрации до начала работ на объекте стал главной претензией градозащитников.

Пункты настороженности градозащитников сформулировала и. о. председателя регионального отделения Наталья Топал Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Пункты настороженности градозащитников сформулировала и. о. председателя регионального отделения Наталья Топал:

• Что послужило основанием для демонтажа элементов памятника (деревянные лестницы, деревянные перекрытия, крыша) в рамках проведения противоаварийных работ?

• Какие материалы комплексных научных исследований послужили обоснованием для изменения предмета охраны?

• С какой целью здание стоит три месяца без покрытия, подвергаясь атмосферным осадкам?

• Предусмотренная проектом пожарная лестница нарушает восприятие объекта со стороны улицы Гоголя.

• Почему на объекте на сегодняшний день разобрана часть кирпичных стен?

Пока до мартовского научно-методического совета встреча комитета с общественниками переносилась, и архитектор-реставратор, заместитель председателя Союза реставраторов России по РТ Ирина Карпова написала письмо в Министерство культуры России. Она попросила разъяснить ситуацию по поводу противоаварийных работ, которые затрагивают предмет охраны, и по возможности провести проверку.

«На что они ответили, что передали письмо в Федеральный Поволжский орган, сейчас пришло письмо, что будет организована проверка», – сказала Карпова на собрании ВООПИиК.

Ирина Карпова в письме в Минкульт РФ попросила разъяснить ситуацию по поводу противоаварийных работ, которые затрагивают предмет охраны, и по возможности провести проверку Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Она подчеркнула, что пришла на собрание, увидев в повестке вопрос о доме Дротоевского. «Еще в сентябре-октябре появилась в соцсетях информация, фотографии, что дом разбирают, я стала выяснять, что же происходит. И вы, и я запомнили этот объект как недавно отреставрированный, пусть работы не были завершенными, но тем не менее были отреставрированы главные фасады, выполнена кровля... А тут появляется информация, что здание в аварийном состоянии», – подчеркнула Ирина Карпова.

По ее словам, обсуждения реставрации на научно-методическом совете не было. «Меня смутило, что в работах был заявлен демонтаж элементов, которые являются предметом охраны объекта культурного наследия. Мы все знаем, что в рамках противоаварийных, консервационных работ выполняются срочные мероприятия, которые не затрагивают предмет охраны. Здесь же касательно лестниц, элементов кровли как раз был заявлен демонтаж», – сказала Карпова.

Она также отметила, что на сайте Комитета РТ по охране объектов культурного наследия был размещен акт государственной историко-культурной экспертизы, но чертежей, по которым можно было бы судить о планах, там не представлено.

«В то же время появляются фотографии (журналисты были на объекте), и я вижу, что часть стен разобрана, исторические лестницы разобраны, с фасадов сняли обшивку – ну хоть как-то защищался сруб от воздействия атмосферных осадков, а сейчас прошла очень, зима, у нас дерево было раскрыто. Плюс часть стены со стороны фасада сейчас разобрана», – обратила внимание архитектор-реставратор.

На заседании ВООПИиК выступил один из первых разработчиков проекта реставрации здания Степан Новиков Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Градозащитники в ближайшее время посетят дом Дротоевского

На заседании ВООПИиК выступил один из первых разработчиков проекта реставрации здания Степан Новиков.

«Объект очень сложный. К Универсиаде в 2013 году были выполнены фасад, кровля, после в 2018 году снова произведены работы – окна вставили хорошие деревянные окна, которые сейчас, думаю, пойдут под замену. Доска по фасаду была заменена, но мы отстояли, чтобы небольшой деревянный фасад был полностью обит старой доской с большими коваными гвоздями, на части фронтона мы сохранили исторические деревянные медальоны, такие розетки, которые видно с карниза. Спрашивается, сохранилось это или нет? Меня смущает, почему не восстановлены аттики, за которые мы бились. Когда пристраивалась часть дома с улицы Гоголя – этот аттик присутствовал.

Учитывая, что там будет размещаться Комитет РТ по охране объектов культурного наследия, хотелось бы, чтобы объект был образцово-показательным с точки зрения реставрации. Непонятно, почему объект сейчас в таком состоянии. Но после того как общество активизировалось, по крайней мере за последние две недели появилась кровля», – сказал Степан Новиков.

Светлана Персова предложила обратиться к Союзу реставраторов России Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Архитектор Светлана Персова предложила обратиться к Союзу реставраторов России. «Союз реставраторов России в этом диалоге с Комитетом ОКН, который у нас выстраивается, мог бы принять участие и подкрепить нашу позицию», – заметила Персова.

Общество охраны памятников намерено направить Союзу реставраторов России проект реставрации памятника архитектуры, предоставленный Комитетом ОКН, и письмо с просьбой о сторонней его оценке.

Во время заседания научно-методического совета с участием Комитета ОКН на все вопросы градозащитников были даны исчерпывающие ответы. Татарстанское отделение ВООПИиК создало рабочую группу из профессиональных архитекторов и реставраторов для взаимодействия с Комитетом ОКН по дому Дротоевского. По словам руководителя Комитета Ивана Гущина, в ближайшее время запланирована встреча сотрудников ведомства с представителями ТРО ВООПИиК с посещением объекта.