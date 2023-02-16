Писатели и историки договорились издать татарские дастаны в доступном для детей формате

Популяризация истории татарского народа путем создания книг для детей стала ключевой темой встречи авторов и историков, которая прошла в Союзе писателей Татарстана. В частности, участники обсуждали возможность издания татарских народных дастанов (эпосов) в доступном для детей формате.

Председатель объединения Ркаиль Зайдулла напомнил, что 2023-й был объявлен Всемирным конгрессом татар Годом эпосов.

«Безусловно, эпос и исторический источник — не одно и то же. Дастан — это литературное произведение. Наш историк Дамир Исхаков предложил издать книги на основе дастанов, где произведение будет пересказано на понятном, увлекательном для ребенке языке. Не перегружая сюжет», — сказал Зайдулла, передавая слово самому ученому.

Дамир Исхаков подчеркнул, что изучение и популяризация истории — это одна из основ воспитания национального самосознания, и это направление имеет большое значение. «Есть общепринятое мнение, что именно в дастанах, и в целом, устном народном творчестве, заложено и сохранено национальное сознание народа. Как думали наши предки — в таком же виде оно сохранилось в дастанах», — сказал историк.

«На одну из научных конференций приезжали кыргызские, казахские, башкирские ученые и рассказали, как у них эпосы используются в школах. А у нас этого нет», — отметил он.

Дамир Исхаков предложил древние эпосы, написанные сложным для современного читателя языком, адаптировать для детей. В качестве примера ученый привел дастаны «Идигей», «Чура батыр».

«Перед нами стоит задача сделать для детей хрестоматию по дастанам. Может быть, возьмутся писатели, я надеюсь», — сказал Исхаков.

Ркаиль Зайдулла предположил, что такой проект можно реализовать, однако надо проработать его формат.

В заседании приняли участие старший научный сотрудник Института истории им. Марджани АН РТ Ильнур Миргалеев, главный научный сотрудник Института археологии им. А.Халикова Искандер Измайлов, представитель Всемирного конгресса татар, историк Дамир Исхаков, писатели Рабит Батулла, Султан Шамси, Ольга Иванова и другие.