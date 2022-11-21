На заседании совета «Милли шура» предложили объявить 2023 год «Годом дастанов»

В ходе заседания национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар прозвучало предложение объявить 2023 год для татарского мира «Годом дастанов». С такой инициативой выступил историк, этнограф Дамир Исхаков.

«В дастанах заложено историческое сознание, их надо изучать. К сожалению, у нас имеются недостатки. У соседних народов в этой области идет большая работа, а у нас практически нет. Ученые работают, но до населения эти работы не доходят. У нас есть дастаны, достойные быть донесенными до татарского мира», — пояснил Исхаков.

Председатель Союза писателей Татарстана Ркаиль Зайдулла поддержал идею, отметив, что необходимо продумать пути ознакомления детей с этими образцами народного творчества.

Заместитель председателя исполкома Всемирного конгресса татар Дания Загидуллина согласилась с коллегами. Однако утверждение о том, что татары мало изучают свои дастаны, не совсем соответствуют действительности, заметила она.

«Дастаны сохраняют глубокое историческое сознание. В других народах дастаны в основном передавались в устной форме. Татары же — народ с развитой традицией письма и книгопечатания. Поэтому дастаны переведены в книжный формат. Не стоит забывать об этом», — резюмировала ученый.