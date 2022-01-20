Писатель Захид Махмуди похоронен в родном селе Манзарас

Известный татарский писатель, сценарист Захид Махмуди похоронен на кладбище в родном селе Манзарас Кукморского района РТ. Проводить писателя в последний путь приехали его коллеги по цеху, пришли односельчане.

Гражданская панихида прошла у дома писателя, участники церемонии прощания делились своими теплыми, светлыми воспоминаниями о покойном.

Проводить Захида Махмуди в последний путь приехали его друзья и современники Лябиб Лерон, Насим Акмал, Хабир Ибрагимов, заместитель председателя Союза писателей РТ Рифат Джамал, журналисты.

Супруга писателя и сын — ведущий канала ТНВ Фанис Камал высказали слова благодарности пришедшим.

Захид Махмуди скончался 18 января на 62-м году жизни, о чем сообщало ИА «Татар-информ».